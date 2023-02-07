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Простий засіб із вашої кухні здатен надовго прибрати конденсат на вікнах: лайфхак

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Більше не доведеться щоранку витирати підвіконня
Більше не доведеться щоранку витирати підвіконня. Фото Unsplash.com

Ефект ви будете побачити протягом цілого місяця

Конденсат на вікнах з’являється через перепад температури. Найчастіше ця проблема виникає взимку, коли за вікном мороз, а в будинку тепло. Затуманення вікон — серйозна проблема, адже зайва волога, яка накопичується на склі, призводить до появи у приміщенні грибків та цвілі. Проте вирішити цю проблему насправді дуже просто.

Надзвичайно цікавим способом боротьби з запотіванням вікон ділиться сайт sante plus. Усе, що нам потрібно для цього, вже є у вашому домі — хитрий трюк передбачає використання засобу для миття посуду. Тривалість дії такого лайфхаку — до місяця часу.

Отже, щоб запобігти появі конденсату на вікнах, їх треба просто намилити. Для цього візьміть вологу ганчірку (але не мокру!) і налийте на неї кілька крапель засобу для миття посуду. Після цього гарненько протріть вікна — так, наче ви їх миєте у звичайний спосіб. Після цього поверхню протирають сухою ганчіркою.

Уникнути повернення проблеми можна, просто повторюючи процедуру раз на місяць або ж трохи частіше, якщо ефект виявився не настільки потужним, як ви очікували. От і все — ваші вікна більше не будуть "плакати".

Раніше ми розповідали, що можна поставити на підвіконня, щоб не було конденсату на вікнах. Цей хитрий трюк також можна використовувати для запобігання запотівання скла у вашому авто.

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#Лайфхак #Конденсат #Запітнілі вікна