Простий засіб із вашої кухні здатен надовго прибрати конденсат на вікнах: лайфхак

Ефект ви будете побачити протягом цілого місяця

Конденсат на вікнах з’являється через перепад температури. Найчастіше ця проблема виникає взимку, коли за вікном мороз, а в будинку тепло. Затуманення вікон — серйозна проблема, адже зайва волога, яка накопичується на склі, призводить до появи у приміщенні грибків та цвілі. Проте вирішити цю проблему насправді дуже просто.

Надзвичайно цікавим способом боротьби з запотіванням вікон ділиться сайт sante plus. Усе, що нам потрібно для цього, вже є у вашому домі — хитрий трюк передбачає використання засобу для миття посуду. Тривалість дії такого лайфхаку — до місяця часу.

Отже, щоб запобігти появі конденсату на вікнах, їх треба просто намилити. Для цього візьміть вологу ганчірку (але не мокру!) і налийте на неї кілька крапель засобу для миття посуду. Після цього гарненько протріть вікна — так, наче ви їх миєте у звичайний спосіб. Після цього поверхню протирають сухою ганчіркою.

Уникнути повернення проблеми можна, просто повторюючи процедуру раз на місяць або ж трохи частіше, якщо ефект виявився не настільки потужним, як ви очікували. От і все — ваші вікна більше не будуть "плакати".

Раніше ми розповідали, що можна поставити на підвіконня, щоб не було конденсату на вікнах. Цей хитрий трюк також можна використовувати для запобігання запотівання скла у вашому авто.