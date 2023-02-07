Радості не буде меж: підбираємо подарунок на День Святого Валентина за знаком Зодіаку

Овнам хочеться сюрпризів, а Водоліям — чогось оригінального

До Дня Святого Валентина лишається все менше часу, а отже, настав час всерйоз задуматися, що ви подаруєте своїй половинці. Ми вже підготували для вас кілька добірок, які допоможуть визначитися. Це, зокрема, топ-10 крутих ідей для незабутнього подарунка дівчині, а також милі ідеї презентів, які можна зробити своїми руками для коханого хлопця. Тепер же пропонуємо підібрати ідеальний подарунок за його чи її знаком Зодіаку.

Якщо у вас багато ідей, але ви не знаєте, який варіант потішить його/її найбільше, то просто довіртеся зіркам. Астрологи точно знають, що має сподобатися тому чи іншому знаку Зодіаку. Що ж обрати, розповідає Joy-pup.

Овен

Овни люблять сюрпризи та веселощі. Їм сподобається поїздка в інше місто або ж вихідні у крутому готелі чи заміському комплексі. Свіже повітря, природа, гаряча запашна кава і щось трохи міцніше увечері — таким собі уявляють ідеальний День Святого Валентина Овни.

Телець

Будь-який подарунок, якщо він буде зроблений від щирого серця, ощасливить представників цього знака Зодіаку. Вони оцінять і милу дрібничку, і щось, що полегшить їм повсякденне життя, тож варіантів насправді безліч. Головне — даруйте разом із презентом свою любов та розуміння.

Близнюки

Близнюкам від природи властива цікавість. Вони цінують книги, хороше вино, приємну музику та цікаві розмови. Саме на цьому й варто зупинити свій вибір — влаштуйте їм день відпочинку, підтримайте цікаву розмову і нікуди не поспішайте. Їхній радості просто не буде меж!

Рак

Для Раків важлива любов, відданість і щирість. Якщо ви надумаєте подарувати їм книгу, доповніть її невеликою посвятою, а якщо це буде щось інше — прикраси, картина, м’яка іграшка тощо — обов’язково додайте валентинку з зізнаннями у коханні. Не забудьте прописати у листівці і всі прекрасні сторони Рака, за які ви його так любите. Оцінять вони, до речі, й авторські роботи — річ, зроблена своїми руками спеціально для них — чи ж щастя не у цьому?..

Лев

Щедрі та марнославні Леви віддають перевагу подарункам з великими цінниками. Ідеальним презентом для них буде якась коштовна річ — будь то новий iPhone, дорога прикраса чи сумочка з останньої модної колекції. Обирайте саме те, до чого не байдужа ваша друга половинка — ощасливити її у День всіх закоханих насправді зовсім нескладно.

Діва

Для Дів це свято – день зворушливих жестів і щирих зізнань. Найкращим подарунком для них буде серенада під вікном багатоповерхівки або ж вірш, написаний саме для них. Розтопить їхнє серце і відеоролик, в якому ви розкажете вашу історію кохання.

Терези

Представники цього знаку цінують красу та культуру. Чудовим варіантом буде подарувати їм улюблені парфуми (або щось новеньке, але з тієї лінійки, що їм точно подобається), вишуканий комплект білизни, набір косметики або б’юті-техніку. Не менш цінним буде і квиток на якусь культурну програму, яка підпадає під сферу захоплень Терезів.

Скорпіон

Ці люди від природи експресивні й просто обожнюють почуватися особливими. Для них ідеальним подарунком на День Святого Валентина буде романтична вечеря у розкішному ресторані або ж ніч в особливому місці. Ще один варіант — подаруйте їм щось, що існує у світі лише в одному екземплярі. Ця річ тішитиме їх до кінця життя.

Стрілець

Представники знаку Стрілець — затяті тусовщики. Вони надзвичайно активні й обожнюють усе, що пов’язане з ризиком та викидом адреналіну. Вони оцінять, наприклад, роуп-джампінг, дрифт на спортивному авто або ж стрибок із парашутом (але пам’ятайте, що саме цей подарунок доведеться відкласти на потім).

Козеріг

Це справжні поціновувачі традицій. Ви можете обрати для них скромний, але практичний презент і вони точно це оцінять. Зупинити вибір можна, наприклад, на симпатичній сумочці або гаманці, чудовим варіантом стануть і традиційні подарунки на кшталт м’яких домашніх капців й пухнастого халата, рукавички і модний шалик тощо.

Водолій

Водолії дуже нестандартні особистості, тому традиційні речі часто асоціюються у них із занудством. При виборі подарунка уникайте повсякденності й шукайте щось незвичайне — те, що тільки-но з’явилося у продажу, щось оригінальне або ультрамодне: парфуми, взуття, одяг та інші речі зі сміливим дизайном.

Риби

Цей знак Зодіаку дуже чутливий. Будь-який подарунок на День Святого Валентина, зроблений з любов’ю, зачепить їхнє серце. Ви можете обрати будь-що — від традиційних квітів та смачної вечері до записника з зайчиками, книжки про кохання або ж картини з його/її фото.

Раніше ми розповідали, як провести День святого Валентина кожному знаку Зодіаку. У цей особливий день комусь сподобається стандартна романтична вечеря, а хтось вимагатиме справжнього екстриму.