Як оригінально відзначити День святого Валентина: п’ять нетривіальних ідей

Якщо не хочеться влаштовувати традиційну вечерю, то є незвичайніші способи відсвяткувати Валентинів день

У вівторок, 14 лютого 2023 року, весь світ святкуватиме чудове свято День святого Валентина, яке ще часто називають Днем закоханих. У цю дату прийнято обмінюватися подарунками зі своїми половинками та влаштовувати побачення.

"Телеграф" розповідає ідеї побачень на 14 лютого для тих, хто хоче провести Валентинів день більш нестандартно. Звичайно ж, романтична вечеря або спільний похід у SPA – чудові ідеї проведення часу, але деяким можуть здатися злегка "заїждженими".

Парний майстер-клас

Дізнайтеся вдвох щось нове у 14 лютого! Вирушайте на парний майстер-клас з виготовлення десерту (а вже потім його можна скуштувати прямо в ліжку вдома) або відвідайте індивідуальний урок якогось пристрасного парного танцю. Якщо вам цікаво, то можете піти на майстер-клас зі створення букетів: зроблений своїми руками подарунок радуватиме вас і після свята. Ліплення з глини чи живопис – вибір за вами, головне, не бійтеся виявляти фантазію та творчість!

Чудова ідея для побачення для будь-якої пари

Незвичайна гра

Для тих, хто хоче провести вечір у День святого Валентина вдома, підійде гра на впізнання один одного. Її можна купити у магазині чи інтернеті. Якщо є бажання, виготовте самі: складіть картки з питаннями на зближення. Розмірковуючи на різні теми, у тому числі дуже інтимні, ви краще дізнаєтесь один одного і зблизитеся.

З ноткою екстриму

Активним парам у свято навряд чи захочеться нудьгувати у типовому ресторані. Краще відвідайте цікавий квест, наприклад, на тему вашого улюбленого фільму. Або сходіть в а-ля кімнату люті: там можна трощити молотком різні предмети. Це допоможе випустити негативні емоції! Якщо ви спортивно підковані, займіться скелелазінням або навіть здійсніть спільний банджі-стрибок.

Випустіть пару в кімнаті люті

Романтика по інтернету

Не всі пари зможуть цього року насолодитися Днем закоханих, якщо розкидані різними куточками країни, а то й світу. Не біда, в Zoom теж можна провести романтичну вечерю, у тому числі з пікантним продовженням. Обов’язково надягніть гарний одяг (хоча б на ту частину, яка поміщається в екран), запаліть свічки та увімкніть тиху музику для розслаблення. Щоб не занудьгувати, пограйте у словесні ігри для двох.

Подорож у минуле

Оригінальна ідея для побачення на 14 лютого – відтворення першого побачення. Згадайте, де ви гуляли вперше, зайдіть у ту ж кав’ярню, купіть такі ж квіти, сядьте і обійметеся на тій самій лавці в парку… Приємні й теплі спогади гарантовані. Ви зможете по-новому поглянути на ваші відносини і ще більше їх цінувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологи озвучили свої рекомендації щодо святкування Дня святого Валентина. Комусь із знаків Зодіаку до вподоби парний масаж, а хтось краще залишиться на 14 лютого вдома.