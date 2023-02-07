Як швидко зварити буряк - лайфхак, який допоможе приготувати овоч за 10-15 хвилин

Найшвидший спосіб приготувати овоч

Салат вінегрет — класична страва, знайома багатьом ще з дитинства. Його можна готувати у будь-яку пору року. І одним із ключових його інгредієнтів є буряк, який додає салату неповторного смаку та яскравих кольорів. Однак приготування цього овоча зазвичай займає дуже багато часу, що іноді "відбиває" бажання щось із ним створити.

Якщо вам набридло витрачати купу часу на відварювання буряка, цей геніальний лайфхак — для вас. Видання glavred знайшло простий, але ефективний спосіб, який дозволить приготувати його всього за 10 хв.

Все, що вам знадобиться — це поліетиленовий пакет і кілька вимитих буряків середнього розміру. Просто помістіть овочі у пакет, додайте трохи води, зав'яжіть його та зробіть декілька невеликих проколів. Потім поставте пакет у мікрохвильовку на 10-15 хв (залежно від розміру буряка), і вуаля! Саме через стільки часу у вас буде ідеально приготований і соковитий буряк, готовий до додавання у вінегрет чи будь-який інший салат.

До речі, у мікрохвильовій печі можна приготувати не тільки буряк, а й картоплю та моркву. Причому останні можуть бути готові всього за 7 хв. За допомогою цього хитрого трюку ви можете заощадити чимало часу та зусиль.

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