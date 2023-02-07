Трендова зачіска весни-2023, яка вражає своєю простотою: як зробити пучок балерини (фото)

Стильна і проста у виконанні — вона підкорює світ

Модну арену захопив "балеткор" або ж модний "косплей" на стиль балерини. Цієї весни така зачіска буде в трендах, як і азіатські стрижки й теплі відтінки у фарбуванні. Однак найголовніше те, що пучок балерини — це не лише модно, а й надзвичайно зручно.

Ця зачіска має відразу кілька переваг, серед яких її універсальність для всіх типів обличчя (важливо тільки обрати правильний проділ), невибагливість у догляді протягом дня, а також можливість замаскувати немите волосся. Як створити свій ідеальний пучок балерини, розповідає prostoway.

Балеткор — наймодніша зачіска весни 2023

Для створення зачіски нам знадобиться гель або мус сильної фіксації, гребінець з рідкими зубчиками, тонкі резинки під колір волосся, а також шовкові резинки, стрічки чи спортивна пов'язка. Останнє — на ваш вибір.

Треба відразу вирішити, який проділ ви будете робити: прямий, косий або волосся, зібране назад. За допомогою гребінця розгладьте волосся з гелем, переконавшись, що кожна волосинка на своєму місці. Тоді зберіть волосся у пучок на потилиці чи трохи вище і закріпіть його тонкою гумкою. Щоб додати зачісці балетного стилю, ви можете прикрасити її шовковою гумкою, стрічкою або пов'язкою.

Одним із головних плюсів є те, що впродовж дня вам не доведеться турбуватися про стан зачіски — гель міцно триматиме волосся, тож його зовнішній вигляд навряд чи зміниться до самого вечора. Ще одна суттєва перевага "балеткора" — це ідеальна зачіска для випадків, коли ви не встигаєте помити волосся, а його вигляд вас уже не влаштовує. Просто зробіть пучок балерини і ніхто нічого не помітить.

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