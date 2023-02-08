Дачникам на замітку: що можна сіяти на розсаду вже у лютому
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Правильне освітлення, полив та догляд допоможуть виростити гарну розсаду.
Якщо ви думали, що городньо-дачний сезон починається з настанням тепла, то ви помиляєтесь. Наприклад, першу розсаду можна висаджувати вже в лютому. А ось яку саме, поспішаємо вам розповісти.
Як зазначає портал prostoway, вибір рослин для посіву в останній зимовий місяць досить великий, проте ці лютневі "городні справи" мають свої тонкощі. Про це — читайте далі.
Що можна сіяти на розсаду у лютому
Серед рослин, які можна садити на розсаду наприкінці зими, такі варіанти:
- Зелена цибуля;
- селера;
- баклажани;
- солодкий перець;
- картопля;
- томати.
Однак перед тим, як їх висаджувати, зверніть увагу на терміни посівів, які вказані на пакуванні насіння, і чи підходять вони для цього періоду.
Також після висівання перших культур важливо стежити, щоб паростки не витягувалися, а причиною цього може бути погане освітлення. Наприклад, томатам потрібно щонайменше 17 годин світла, а перцям – 13 годин. Крім цього, важливо стежити за температурою ґрунту. Багато рослин можуть не прорости, якщо вона буде нижчою за +15 градусів.
Раніше ми розповідали, як за допомогою аспірину, цукру та інших хитрощів продовжити життя букета. Ці прості способи обов’язково стануть вам у пригоді, особливо напередодні головного свята всіх закоханих — Дня Святого Валентина.