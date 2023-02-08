Дачникам на замітку: що можна сіяти на розсаду вже у лютому

Правильне освітлення, полив та догляд допоможуть виростити гарну розсаду.

Якщо ви думали, що городньо-дачний сезон починається з настанням тепла, то ви помиляєтесь. Наприклад, першу розсаду можна висаджувати вже в лютому. А ось яку саме, поспішаємо вам розповісти.

Як зазначає портал prostoway, вибір рослин для посіву в останній зимовий місяць досить великий, проте ці лютневі "городні справи" мають свої тонкощі. Про це — читайте далі.

Що можна сіяти на розсаду у лютому

Серед рослин, які можна садити на розсаду наприкінці зими, такі варіанти:

Зелена цибуля;

селера;

баклажани;

солодкий перець;

картопля;

томати.

Однак перед тим, як їх висаджувати, зверніть увагу на терміни посівів, які вказані на пакуванні насіння, і чи підходять вони для цього періоду.

Також після висівання перших культур важливо стежити, щоб паростки не витягувалися, а причиною цього може бути погане освітлення. Наприклад, томатам потрібно щонайменше 17 годин світла, а перцям – 13 годин. Крім цього, важливо стежити за температурою ґрунту. Багато рослин можуть не прорости, якщо вона буде нижчою за +15 градусів.

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