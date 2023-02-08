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Рецепт піци без тіста: другого такого шедевра ви не знайдете ніде

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Піца може бути смачною навіть без тіста Новина оновлена 08 лютого 2023, 11:12
Піца може бути смачною навіть без тіста. Фото Колаж "Телеграфу"

Надзвичайно простий рецепт смачної італійської страви, але дещо модернізований

Смачна піца — це ідеальний сніданок, обід та вечеря. Ця італійська страва ніколи не набридає, адже готувати її можна з будь-якою начинкою і на будь-якому тісті (наприклад, на тісті без борошна з додаванням картоплі). А можна взагалі відмовитися від тіста й зробити оригінальну піцу, яку ви більше ніде не скуштуєте — приготувати таку можна тільки в себе на кухні.

Унікальним рецептом піци без тіста ділиться у фейсбук-спільноті "Рецепти Коліжанок" користувачка Inna Geller. Дівчина пише, що страва виходить дуже смачною та апетитною. Та й готується цей шедевр надзвичайно швидко.

Інгредієнти для основи піци:

  • фарш курки або індички — 300 г
  • яйце — 1 шт.
  • спеція італійські трави
  • сіль, перець — до смаку

Для соусу:

  • 1 цибулина
  • італійські трави
  • 2 ст.л. томатної пасти
  • 50 мл води
  • сіль, перець — до смаку
  • оливкова олія — для смаження

Для начинки:

  • помідор — ½ шт.
  • червона цибуля — ½ шт.
  • болгарський перець — ¼ шт.
  • печериці — 3 шт.
  • твердий сир і моцарела — 100 г
  • зелень — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо пательню, змащуємо її поверхню оливковою олією. Далі додаємо по черзі всі інгредієнти для соусу і тушкуємо їх 2 хв. В результаті, маємо отримати консистенцію кетчупу.
  2. Викладаємо фарш на пергамент. Рівномірно розподіляємо його по всій формі. Ставимо у духовку на 15-20 хв при 180 градусах.
  3. Готовий м'ясний корж змазуємо соусом і викладаємо начинку. Знову ставимо у духовку на 10 хв.
  4. В самому кінці викладаємо сир, а вже після випікання посипаємо піцу зеленню.

Раніше ми розповідали, як приготувати ароматні картопляні зрази з хрусткою скоринкою. Ця смачна і бюджетна страва точно сподобається усій вашій родині.

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#Рецепт #Піца