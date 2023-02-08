Рецепт піци без тіста: другого такого шедевра ви не знайдете ніде

Надзвичайно простий рецепт смачної італійської страви, але дещо модернізований

Смачна піца — це ідеальний сніданок, обід та вечеря. Ця італійська страва ніколи не набридає, адже готувати її можна з будь-якою начинкою і на будь-якому тісті (наприклад, на тісті без борошна з додаванням картоплі). А можна взагалі відмовитися від тіста й зробити оригінальну піцу, яку ви більше ніде не скуштуєте — приготувати таку можна тільки в себе на кухні.

Унікальним рецептом піци без тіста ділиться у фейсбук-спільноті "Рецепти Коліжанок" користувачка Inna Geller. Дівчина пише, що страва виходить дуже смачною та апетитною. Та й готується цей шедевр надзвичайно швидко.

Інгредієнти для основи піци:

фарш курки або індички — 300 г

яйце — 1 шт.

спеція італійські трави

сіль, перець — до смаку

Для соусу:

1 цибулина

італійські трави

2 ст.л. томатної пасти

50 мл води

сіль, перець — до смаку

оливкова олія — для смаження

Для начинки:

помідор — ½ шт.

червона цибуля — ½ шт.

болгарський перець — ¼ шт.

печериці — 3 шт.

твердий сир і моцарела — 100 г

зелень — до смаку

Спосіб приготування:

Розігріваємо пательню, змащуємо її поверхню оливковою олією. Далі додаємо по черзі всі інгредієнти для соусу і тушкуємо їх 2 хв. В результаті, маємо отримати консистенцію кетчупу. Викладаємо фарш на пергамент. Рівномірно розподіляємо його по всій формі. Ставимо у духовку на 15-20 хв при 180 градусах. Готовий м'ясний корж змазуємо соусом і викладаємо начинку. Знову ставимо у духовку на 10 хв. В самому кінці викладаємо сир, а вже після випікання посипаємо піцу зеленню.

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