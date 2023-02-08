Рецепт піци без тіста: другого такого шедевра ви не знайдете ніде
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Надзвичайно простий рецепт смачної італійської страви, але дещо модернізований
Смачна піца — це ідеальний сніданок, обід та вечеря. Ця італійська страва ніколи не набридає, адже готувати її можна з будь-якою начинкою і на будь-якому тісті (наприклад, на тісті без борошна з додаванням картоплі). А можна взагалі відмовитися від тіста й зробити оригінальну піцу, яку ви більше ніде не скуштуєте — приготувати таку можна тільки в себе на кухні.
Унікальним рецептом піци без тіста ділиться у фейсбук-спільноті "Рецепти Коліжанок" користувачка Inna Geller. Дівчина пише, що страва виходить дуже смачною та апетитною. Та й готується цей шедевр надзвичайно швидко.
Інгредієнти для основи піци:
- фарш курки або індички — 300 г
- яйце — 1 шт.
- спеція італійські трави
- сіль, перець — до смаку
Для соусу:
- 1 цибулина
- італійські трави
- 2 ст.л. томатної пасти
- 50 мл води
- сіль, перець — до смаку
- оливкова олія — для смаження
Для начинки:
- помідор — ½ шт.
- червона цибуля — ½ шт.
- болгарський перець — ¼ шт.
- печериці — 3 шт.
- твердий сир і моцарела — 100 г
- зелень — до смаку
Спосіб приготування:
- Розігріваємо пательню, змащуємо її поверхню оливковою олією. Далі додаємо по черзі всі інгредієнти для соусу і тушкуємо їх 2 хв. В результаті, маємо отримати консистенцію кетчупу.
- Викладаємо фарш на пергамент. Рівномірно розподіляємо його по всій формі. Ставимо у духовку на 15-20 хв при 180 градусах.
- Готовий м'ясний корж змазуємо соусом і викладаємо начинку. Знову ставимо у духовку на 10 хв.
- В самому кінці викладаємо сир, а вже після випікання посипаємо піцу зеленню.
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