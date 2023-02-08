Божественна скумбрія з цитрусами: фантастичний рецепт запеченої риби
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Дуже простий рецепт, який не потребує особливих навичок у кулінарії
Скумбрія — надзвичайно популярна риба, яка славиться своїм неперевершеним смаком і корисними властивостями. Рецептів її приготування просто безліч. Переважно цю рибу запікають, додаючи різні трави, соуси та овочі. Вважається, що саме метод запікання в духовці розкриває весь смак та аромат скумбрії, а якщо присмачити її цитрусовими, буде взагалі фантастично!
Дуже цікавий рецепт, який передбачає використання відразу двох цитрусових — лимона та апельсина — пропонує телеграм-канал "Мамині рецепти". Рибка, приготована у такий спосіб, дуже смачна, ніжна та ароматна — не даремно ж цей рецепт називається "Божественна скумбрія".
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 шт.
- лимон — ½ шт.
- апельсин — ½ шт.
- чорний мелений перець
- олія — 2 ст.л.
- соєвий соус — 4 ст.л.
- часник — 2-3 зубчики
Приготування:
- Насамперед змішуємо соєвий соус, олію, перець і часник, пропущений через прес. Вичавлюємо сюди ж сік з лимона та апельсина.
- Далі нарізаємо скумбрію на філе.
- Змащуємо рибку отриманим соусом.
- Скручуємо філе скумбрії в один великий рулет і скріплюємо його шпажками з усіх сторін, щоб рулетик не розпався.
- Ще раз гарненько змащуємо рибу соусом, що залишився.
- Відправляємо скумбрію у духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 30 хв.
Раніше ми розповідали, з чим засолити червону рибу, щоб вона вийшла смачнішою за магазинну. Просто неймовірною на смак її зробить один "секретний" компонент.