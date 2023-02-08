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Затишшя перед бурею: коли Землю знову потривожать спалахи на Сонці

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Зараз Земля перебуває під впливом магнітної бурі Новина оновлена 08 лютого 2023, 19:43
Зараз Земля перебуває під впливом магнітної бурі. Фото Ілюстративне фото

Магнітна буря – реакція геомагнітного поля Землі на спалахи на Сонці

Зараз Земля перебуває під впливом магнітної бурі, яка закінчиться 10 лютого. Триває вона, до речі, чотири дні – з 7 по 10 лютого.

На порталі Meteoagent розповіли про те, коли чекати на нову магнітну бурю. Вона буде такою ж за потужністю, але триватиме менше.

Так, поточна магнітна буря триватиме до 10 лютого. Її потужність по K-index дорівнює 4 балам, і вона вважається середньою за своєю силою впливу на геомагнітне поле Землі. З 11 лютого спалахи на Сонці заспокояться і перестануть турбувати Землю. Магнітні бурі будуть, але слабкі і не відчуватимуться метеозалежними людьми та приладами.

Затишшя триватиме до 19 лютого. З 19 до 21 лютого включно Землю накриє нова магнітна буря середньої потужності (K-index 4). Це буде остання магнітна буря у лютому, яку зможуть відчути на собі метеозалежні люди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до кінця лютого долар може перетнути важливу позначку. Експерти назвали причину цього явища.

Теги:
#Магнітна буря #Лютий #Магнітна буря на Землі