Як не заплутатися у показниках газового лічильника: яку цифру треба записати

Зняти показники лічильника за газ зовсім не складно

Щоб українцям не розоритися на комунальних послугах, необхідно вчасно передавати показники лічильників. Одним з українців, які найчастіше зустрічаються в будинках, є газові лічильники і з ними є свої нюанси.

Як повідомляє портал portmone.com, газ є одним із найбільш популярних енергоносіїв. Він використовується для опалення будинків, для приготування їжі та для підігріву води.

Лічильники для газу діляться на дві групи — механічні та електронні, проте різниця між ними полягає лише у способі виведення інформації. В перших, вона відображається на механічних коліщатках, а в других виводиться на циферблат.

При передачі показників треба записувати лише цілу цифру, тобто все, що записано після коми, можна просто проігнорувати. На деяких моделях число після коми не виводиться на циферблат, і у цьому разі цифру треба записувати повністю. Для зручнішого орієнтування часто значення після коми відображаються іншим кольором або рамкою.

Також не варто записувати нулі, що йдуть перед числом.

У цьому випадку треба записати цифру 254

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що є кілька видів таких приладів, зокрема кілька зон.