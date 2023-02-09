У кого День ангела 10 лютого: жіночі та чоловічі іменини
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У п’ятницю, 10 лютого, відзначається Всесвітній день зернобобових, День частування домовика, Європейський день безпечного Інтернету. Окрім того, носії десятка імен цього дня святкують свої Дні ангела.
Жіночі іменини 10 лютого
Ольга — дуже популярне в Україні жіноче ім’я. Вважається, що воно походить від давньоскандинавського "Хельга", що означає "священна", "свята".
Чоловічі іменини 10 лютого
Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая".
Володимир, — дуже популярне слов’янське ім’я, що за різними версіями означає "той, що володіє світом" або "величний у своїй владі".
Вольдемар (Вальдемар), — вважається німецьким аналогом імені Володимир, перекладається як "володій та прославляйся".
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.
Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.
Ігнат, — ім’я римського походження, що виникло від латинського слова ignis (вогонь).
Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".
Теодор, Федір, — це дві різні форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як можна нетривіально відсвяткувати День святого Валентина.