У кого День ангела 10 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 10 лютого, відзначається Всесвітній день зернобобових, День частування домовика, Європейський день безпечного Інтернету. Окрім того, носії десятка імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 10 лютого

Ольга — дуже популярне в Україні жіноче ім’я. Вважається, що воно походить від давньоскандинавського "Хельга", що означає "священна", "свята".

Чоловічі іменини 10 лютого

Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая".

Володимир, — дуже популярне слов’янське ім’я, що за різними версіями означає "той, що володіє світом" або "величний у своїй владі".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається німецьким аналогом імені Володимир, перекладається як "володій та прославляйся".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Ігнат, — ім’я римського походження, що виникло від латинського слова ignis (вогонь).

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Теодор, Федір, — це дві різні форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як можна нетривіально відсвяткувати День святого Валентина.