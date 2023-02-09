Як зігрітися вдома без опалення: простий бюджетний трюк швидко врятує вас від холоду

Хитрість, яка дозволить вам обігріти себе з мінімальними витратами

Хороші новини — у нас є спосіб, як зігрітися взимку, не включаючи опалення в будинку. Щобільше, для цього вам знадобляться досить бюджетні речі, які найчастіше завжди є у кожному будинку.

Як повідомляє портал santeplus, для того, щоб зігрітися можна зробити саморобну грілку зі старої наволочки і, наприклад, квасолі або бобів. Ми думаємо ці "інгредієнти" є у вашому домі.

Як зігрітися взимку без опалення будинку

Візьміть стару наволочку, якою ви більше не користуєтеся, і покладіть у неї бобові, такі як нут, сочевиця чи боби.

Потім використовуйте свої навички шиття, щоб зашити відкриту ділянку за допомогою голки та нитки.

Потім помістіть все це в мікрохвильову піч на кілька хвилин, щоб воно нагрілося.

Ваша наволочка відіграватиме ту ж роль, що і грілка, за винятком того, що бобові довше зберігають тепло.

Така подушка дозволить вам зігріти ноги і тіло, коли ви довго сидите на своєму ліжку або дивані холодними зимовими вечорами.

Також цей трюк практичний, наприклад, якщо у вас є м’язовий біль у шиї. Тепло допоможе природним чином розслабити м’язи.

Дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі, як зігрітися взимку за допомогою обдуманого розміщення меблів у вашому будинку. Не перетворюйте свою "берлогу" на зимове царство.