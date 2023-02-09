Міжнародний день піци: як легко приготувати правильне тісто, яким би пишався кожен італієць

Розкриваємо усі тонкощі приготування ідеального тіста для піци

Піца — одна з улюблених страв сьогодення, яку обожнюють і діти, і дорослі. Її легко приготувати практично з будь-якого набору продуктів. Вона ситна і дуже смачна, адже зазвичай інгредієнти ви підбираєте самостійно — собі до смаку.

Сьогодні, 9 лютого, відзначається Міжнародний день піци. З цього приводу ми хочемо поділитися з вами секретом приготування ідеального тіста на піцу. Таким коржем точно пишався би кожен італієць. Надзвичайно простий рецепт пропонує tochka.net. Спробуйте і переконайтеся — таке тісто на піцу сміливо можна назвати одним із найкращих варіантів з усіх нині існуючих.

Тонкощі ідеального тіста для піци

Дотримуючись кількох простих правил, яким слідують досвідчені кухарі, вам з легкістю вдасться повторити їхні шедеври. Щоб основа на піцу вийшла тонкою та хрусткою, нам потрібно:

Мати гарний настрій . Спокійна обстановка і позитивний настрій допоможуть впоратися з приготуванням страви на раз-два і без зайвих нервів.

. Спокійна обстановка і позитивний настрій допоможуть впоратися з приготуванням страви на раз-два і без зайвих нервів. Просіяти борошно. Це обов’язково треба зробити, щоб тісто вийшло повітряним.

Це обов’язково треба зробити, щоб тісто вийшло повітряним. Використовувати свіжі дріжджі. Саме цей варіант допоможе уникнути неприємностей з тістом — воно точно підніметься і не матиме пивного запаху.

Саме цей варіант допоможе уникнути неприємностей з тістом — воно точно підніметься і не матиме пивного запаху. Замішувати тісто поступово. Замішуючи тісто, використовуй на початку лише половину борошна, і вводь другу частину поступово.

Замішуючи тісто, використовуй на початку лише половину борошна, і вводь другу частину поступово. Брати тільки оливкову олію . Замінювати її на соняшникову не варто — оливкова олія надасть тісту приємного смаку та еластичності.

. Замінювати її на соняшникову не варто — оливкова олія надасть тісту приємного смаку та еластичності. Тісто розкатувати краще руками. Саме цей спосіб дозволить зберегти його ніжну текстуру.

Саме цей спосіб дозволить зберегти його ніжну текстуру. Випікати корж для піци тільки у добре прогрітій духовці. В такому разі ти отримаєш хрустку золотисту основу для піци, а не погано пропечений і підгорілий з усіх боків корж.

Як приготувати ідеальне тісто для піци

Інгредієнти:

250 мл води (не з-під крана!)

500 г борошна вищого сорту

25 г дріжджів живих (або 7 г сухих)

20 г оливкової олії

0,5 ч.л. цукру

0,5 ч.л. солі

Приготування:

У велику широку ємність треба налити теплу воду — вона не повинна бути холодною, але й гарячою теж не скористаєшся, бо при 50°C дріжджі припиняють свою життєдіяльність. Тобто найкращий варіант — вода з температурою близько 30°С. Додаємо дріжджі в воду і розмішуємо до повного розчинення. Тоді додаємо сіль, цукор та оливкову олію і все добре перемішуємо до повного розчинення перших двох компонентів. Просіюємо борошно через сито і додаємо половину у тісто. Вимішуючи тісто, потроху обережно вводимо другу частину борошна. Дуже важливо замісити тісто, яке взагалі не липне до рук. Накриваємо ємність з тістом рушником і ставимо на 30 хв у тепле місце, щоб воно підійшло. Щойно тісто підійшло, можна формувати піцу й викладати начинку.

Цікаво, що у 2017 році традицію приготування неаполітанскої піци внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А перші письмові згадки про цю дивовижну страву датовані 997 роком.

Раніше ми також розповідали, як приготувати піцу без борошна. Такий варіант страви готується на сковороді і для нього потрібна буде картопля.