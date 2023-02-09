Міжнародний день піци: як легко приготувати правильне тісто, яким би пишався кожен італієць
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Розкриваємо усі тонкощі приготування ідеального тіста для піци
Піца — одна з улюблених страв сьогодення, яку обожнюють і діти, і дорослі. Її легко приготувати практично з будь-якого набору продуктів. Вона ситна і дуже смачна, адже зазвичай інгредієнти ви підбираєте самостійно — собі до смаку.
Сьогодні, 9 лютого, відзначається Міжнародний день піци. З цього приводу ми хочемо поділитися з вами секретом приготування ідеального тіста на піцу. Таким коржем точно пишався би кожен італієць. Надзвичайно простий рецепт пропонує tochka.net. Спробуйте і переконайтеся — таке тісто на піцу сміливо можна назвати одним із найкращих варіантів з усіх нині існуючих.
Тонкощі ідеального тіста для піци
Дотримуючись кількох простих правил, яким слідують досвідчені кухарі, вам з легкістю вдасться повторити їхні шедеври. Щоб основа на піцу вийшла тонкою та хрусткою, нам потрібно:
- Мати гарний настрій. Спокійна обстановка і позитивний настрій допоможуть впоратися з приготуванням страви на раз-два і без зайвих нервів.
- Просіяти борошно. Це обов’язково треба зробити, щоб тісто вийшло повітряним.
- Використовувати свіжі дріжджі. Саме цей варіант допоможе уникнути неприємностей з тістом — воно точно підніметься і не матиме пивного запаху.
- Замішувати тісто поступово. Замішуючи тісто, використовуй на початку лише половину борошна, і вводь другу частину поступово.
- Брати тільки оливкову олію. Замінювати її на соняшникову не варто — оливкова олія надасть тісту приємного смаку та еластичності.
- Тісто розкатувати краще руками. Саме цей спосіб дозволить зберегти його ніжну текстуру.
- Випікати корж для піци тільки у добре прогрітій духовці. В такому разі ти отримаєш хрустку золотисту основу для піци, а не погано пропечений і підгорілий з усіх боків корж.
Як приготувати ідеальне тісто для піци
Інгредієнти:
- 250 мл води (не з-під крана!)
- 500 г борошна вищого сорту
- 25 г дріжджів живих (або 7 г сухих)
- 20 г оливкової олії
- 0,5 ч.л. цукру
- 0,5 ч.л. солі
Приготування:
- У велику широку ємність треба налити теплу воду — вона не повинна бути холодною, але й гарячою теж не скористаєшся, бо при 50°C дріжджі припиняють свою життєдіяльність. Тобто найкращий варіант — вода з температурою близько 30°С.
- Додаємо дріжджі в воду і розмішуємо до повного розчинення.
- Тоді додаємо сіль, цукор та оливкову олію і все добре перемішуємо до повного розчинення перших двох компонентів.
- Просіюємо борошно через сито і додаємо половину у тісто.
- Вимішуючи тісто, потроху обережно вводимо другу частину борошна. Дуже важливо замісити тісто, яке взагалі не липне до рук.
- Накриваємо ємність з тістом рушником і ставимо на 30 хв у тепле місце, щоб воно підійшло.
- Щойно тісто підійшло, можна формувати піцу й викладати начинку.
Цікаво, що у 2017 році традицію приготування неаполітанскої піци внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А перші письмові згадки про цю дивовижну страву датовані 997 роком.
Раніше ми також розповідали, як приготувати піцу без борошна. Такий варіант страви готується на сковороді і для нього потрібна буде картопля.