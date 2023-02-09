Зимовий лайфхак: які продукти можна зберігати на балконі в морози

Як зберегти їстівні припаси без холодильника, щоб їх не довелося викидати

Під час тривалих відключень світла деякі продукти у холодильнику та морозилці можуть зіпсуватися. Уникнути цього можна, якщо слідувати певним правилам зберігання продуктів без холодильника або ж, якщо за вікном — мороз, їх можна перенести на балкон.

Проте далеко не всім продуктам буде комфортно на холодному балконі — деякі такого "переселення" просто не переживуть. Які їстівні припаси можна спокійно виносити на балкон взимку і за якої температури вони там зберігатимуться, розповідають fakty.

Зберігання м'яса на балконі

М’ясо може спокійно зберігатися на балконі, якщо там достатньо холодно. Однак тут важливо дотримуватися кількох важливих рекомендацій:

Не варто мити його водою. Якщо м'ясо ви подрібнили на шматки, то мити його не треба. Сік, який виділяється під час цього процесу, призводить до розвитку бактерій і ви тільки зробите гірше. Якщо ви хочете очистити м'ясо, просто проведіть по ньому гострим ножем. Покладіть м'ясо у тару, яка щільно закривається. Якщо ставите ємність з м'ясом у шафу на балконі, залиште дверцята відчиненими. Циркуляція холодного повітря дозволить не допустити сильних перепадів температури, зокрема її підвищення всередині шафи.

Скільки часу можна зберігати м'ясо на балконі

Усе залежить від способу зберігання:

у спеціальній каструлі – від 7 до 10 днів за температури до +4°C;

при температурі від +5 до +7°C – не більше 3 діб;

у маринаді при температурі до +7°C – до 3 діб.

Які ще продукти можна зберігати на балконі взимку

Якщо вам вдасться відстежувати температуру, аби продукти не зіпсувалися і не промерзли, то на балкон можна винести картоплю, капусту (в т.ч. і квашену), яблука, консервацію, моркву та цибулю. При цьому правильна температура зберігання має бути:

картопля – від 2 до 3°C

морква, буряк і ріпа – від 0 до 2°C

часник – від -1 до 3°C

цибуля – при 0 – 1°C

капуста – від -1 до 2°C

груші – від -1 до 5°C

яблука та інші фрукти – від 1 до 2°C

Аби продукти на балконі не зіпсувалися, важливо стежити, щоб на них не потрапляли прямі сонячні промені. Також потрібно усі продукти захистити від пилу, бруду та бактерій, розфасувавши їх по ємностях із кришками, пакетах із застібками або просто обмотавши харчовою плівкою. Якщо раптом стовпчик термометра невпинно летить вниз, подбайте, аби ваші припаси не перемерзли (це насамперед стосується фруктів та овочів, консервації) — їх можна сховати в якісь утеплені коробки чи ящики або ж укутати чимось теплим.

Раніше ми розповідали про правила розміщення продуктів у холодильнику: що не можна класти на дверцята, а що — на верхню полицю. Виявляється, різниця принципова.