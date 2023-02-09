Як відіпрати дуже брудні кухонні рушники без машинки: п’ять хвилин і вони будуть як нові

Цей трюк дозволить вам видалити всі мікроби та бактерії з кухонних рушників

Брудні, засмальцьовані кухонні рушники, плями на яких важко випрати навіть дорогими засобами, — це головний біль багатьох домогосподарок. І ми знаємо, як допомогти із розв'язанням цієї проблеми.

Щоб відновити чистоту та блиск рушників після використання на кухні, потрібно озброїтися кількома підручними засобами та мікрохвильовою піччю, пише santeplus. Ця хитрість допоможе видалити різні плями та забруднення лише за 5 хвилин.

Як випрати кухонні рушники без пральної машинки

Почніть із замочування рушника у мильній воді. Ложка марсельського мила або рідини для миття посуду на літр води може допомогти.

Залиште їх у розчині настояться на кілька хвилин, а потім замочіть рушники у тазу з літром гарячої води та чашкою оцту. Оцтова кислота покращить очищення та усуне бактерії та мікроби.

Після цього прополощіть кухонний рушник у холодній воді і помістіть його в мікрохвильову піч на максимальну потужність на п’ять хвилин. Ця дія назавжди усуне будь-яку присутність бактерій та мікробів.

Використовуйте плоскогубці, щоб дістати кухонний рушник із мікрохвильової печі, щоб не обпектися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прати махрові рушники. Якщо додати до барабана пральної машини один інгредієнт, вироби стануть дуже м’якими.