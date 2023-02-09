Землю скоро накриють магнітні бурі: до чого і коли готується

Спалахи на Сонці турбують геомагнітне поле Землі

Завтра закінчується затяжна магнітна буря, яка тривала чотири дні. Наступного місяця Землю накриє чотири магнітні бурі.

Про це повідомляють "Факти". Жодна з магнітних бур у березні 2023 року не буде сильної потужності.

Так, перша магнітна буря у березні 2023 року очікується 4 числа. Її потужність буде не надто високою, тому метеозалежні люди можуть не відчути впливу. Наступна магнітна буря очікується 12 березня — вона теж буде слабкою. Можлива реакція організму – легке нездужання.

Після тижня на Сонці не буде сильних спалахів, які б провокували обурення геомагнітного поля Землі. А 19 та 31 березня знову можливі магнітні бурі середньої потужності. Метеозалежні люди можуть помітити зміну свого стану, а також можливі перебої із зв’язком.

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