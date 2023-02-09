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Землю скоро накриють магнітні бурі: до чого і коли готується

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Магнітні бурі будуть не високої потужності Новина оновлена 09 лютого 2023, 17:36
Магнітні бурі будуть не високої потужності. Фото Ілюстративне фото

Спалахи на Сонці турбують геомагнітне поле Землі

Завтра закінчується затяжна магнітна буря, яка тривала чотири дні. Наступного місяця Землю накриє чотири магнітні бурі.

Про це повідомляють "Факти". Жодна з магнітних бур у березні 2023 року не буде сильної потужності.

Так, перша магнітна буря у березні 2023 року очікується 4 числа. Її потужність буде не надто високою, тому метеозалежні люди можуть не відчути впливу. Наступна магнітна буря очікується 12 березня — вона теж буде слабкою. Можлива реакція організму – легке нездужання.

Після тижня на Сонці не буде сильних спалахів, які б провокували обурення геомагнітного поля Землі. А 19 та 31 березня знову можливі магнітні бурі середньої потужності. Метеозалежні люди можуть помітити зміну свого стану, а також можливі перебої із зв’язком.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чекає на знаки Зодіаку 10 лютого. У деяких представників зодіакального кола трапляться серйозні зміни у житті.

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#Магнітна буря #Спалахи на Сонці #Магнітна буря на Землі