Коли відзначаємо Стрітення Господнє: традиції та заборони свята

Вважається, що на це свято зима зустрічається з весною

У середу, 15 лютого 2023 року, християни відзначають за юліанським календарем важливе свято цього місяця – Стрітення Господнє (за григоріанським та новоюліанським дата випадала на 2 лютого). На сороковий день після Різдва віряни згадують про подію, коли маленького Ісуса Христа вперше принесли до храму. Тому й друга назва свята – Принесення до Храму.

"Телеграф" розповідає, коли у 2023 році відзначається день Стрітення Господнього, які церковні та народні традиції існують на Принесення до Храму. Як і у випадку майже будь-якої церковної дати, є низка заборон для цього дня.

Стрітення Господнє 2023

Слово "стрітення" означає "зустріч". Адже у писаннях йдеться, що через 40 днів після народження немовлята Ісуса принесли в Єрусалимський храм до Симеона Богоприймача. Церковна традиція пояснює, що назва свята розкриває її суть – зустріч зі Спасителем нашим Ісусом Христом. Також священики відзначають, що Стрітення символізує собою зустріч Старого та Нового Завітів. В 2023 році Стрітення Господнє випадає на вівторок 15 лютого.

У народній традиції 15 лютого вважають моментом зустрічі зими з весною. У минулі часи слов’яни зустрічали цього дня початок весни. Існували різні обряди, люди співали пісні-заклинання на ранню весну й теплу погоду.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

У день Стрітення Господнього у храмах відбуваються святкові богослужіння. Прийнято читати уривок євангельського тексту про подію від імені Луки. Віряни запалюють свічки і в молитві закликають Ісуса Христа, дякують за жертовність, милосердя, любов, терпіння і спасіння.

Вважається, що 15 лютого на Стрітення Господнє не можна:

Займатися тяжкою фізичною працею;

Влаштовувати прибирання, прання, ремонт;

Вживати нецензурні слова, сваритися з людьми;

Вирушати в далеку дорогу.

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