Чи справді не можна заряджати телефон всю ніч? Розвінчуємо популярний міф

У нинішніх реаліях українці часто заряджають девайси саме вночі, коли дають електрику

У наш неспокійний час, коли важливо постійно залишатися на зв'язку, важко обходитися без хитрощів, аби якомога швидше зарядити свій смартфон. При цьому більшість із нас віддає перевагу старому і перевіреному способу — лишати гаджет увімкнутим у розетку на всю ніч, аби дозволити батареї зарядитися повністю.

Спеціалісти компанії Selby пояснили, чи справді є шкідливим подібний спосіб зарядки та чи впливає це на певне перевантаження батареї. Як виявилося, у такому популярному міфі міститься більше вигадки, аніж правди. І ми це детально пояснимо.

Чи впливає зарядка на всю ніч на батарею?

Частково так, але ніяким чином не на "перевантаження". Сучасні телефони спеціально спроектовані таким чином, аби батареї не брали заряду більше, аніж потрібно. Коли батарея сягає 100%, процес зарядження припиняється, навіть якщо гаджет лишається підключеним до мережі.

Цікаво, що за цей час ваш телефон може незначно "розрядитися" — до 99%, адже він все одно використовуватиме батарею для підтримання певних функцій. Після цього процес зарядки знову поновиться, аби досягнути попередньої позначки в сто відсотків.

При цьому батарея справді може перегріватися під час довгого заряджання. Особливо, якщо ви не звертаєте увагу, де саме лишаєте телефон на ніч, увімкнувши його в розетку. Пам'ятайте кілька простих правил і проблеми із зарядкою у вас не буде:

не кладіть телефон під подушку чи на ковдру під час зарядки;

розміщайте його на поверхні із доступом до циркуляції повітря;

можна скористатися тепловідвідними матеріалами, на які покласти смартфон.

Якщо ж такої розкоші, як можливість всю ніч заряджати телефон, ви наразі не маєте, можна скористатися цікавим лайфхаком із пальчиковою батарейкою. Такий лайфхак, на жаль, доступний не всім, але виглядає вельми цікаво.

Також "Телеграф" розповідав, чи варто вимикати смартфон, коли ви його заряджаєте.