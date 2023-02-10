Як прочистити батарею, не знімаючи її: простий спосіб, з яким впорається будь-хто

Промити радіатор опалення дуже легко, якщо батарея погано гріє

Яким би якісним та дорогим не був радіатор опалення, він поступово забивається брудом зсередини і починає погано справлятися зі своїм основним завданням – гріти приміщення. Для нормального функціонування цього приладу потрібно знати правила експлуатації батареї, а також способи ефективного чищення радіатора зсередини.

Щоб прочистити радіатор, не знімаючи його зі стіни, пропонуємо скористатися одним легким способом, що не вимагає великих зусиль. У цьому випадку ми допоможемо гарячій воді рівномірно проходити трубами, пише cpykami.

Як прочистити батарею, не знімаючи її зі стіни

Перекриваємо кран подачі води зверху та знизу. Відкручуємо збоку одну гайку зверху, тільки не зачіпаємо наступну деталь: під нею знаходиться прокладка, яку доведеться міняти, якщо ви її випадково знімете.

Далі трохи відкриваємо кран подачі води зверху, даємо воді трохи стекти. Вимикаємо, виливаємо у таз. Знову відкриваємо кран, проливаємо, вимикаємо. Робимо так не менше 3 разів.

Потім закручуємо гайку назад. Відкручуємо знизу. Повторюємо процедуру: відкриваємо кран подачі води знизу, проливаємо кілька разів, вимикаємо. Щоб вода не бризкала на стіни, потрібно підставити звичайну дошку.

Після пропуску води через обидва крани закручуємо гайки щільно, відкриваємо крани.

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