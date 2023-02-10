Весною вже буде пізно: шість рослин, які варто посіяти на розсаду в лютому

Сезон робіт для досвідчених городників уже стартував

Не чекаючи весни більшість дачників починають сіяти розсаду вже взимку. У лютому є багато варіантів рослин, які для цього підходять. Головне, знати невеликі правила щодо вибору культури та підготовки ґрунту.

Останній місяць зими підходить для сіяння щонайменше шести культур на розсаду. Щоб рослини взялися, вибирайте пізньостиглі та повільнорослі, період вегетації має бути тривалим. Лише тоді зусилля над розсадою принесуть результат, пише welcometoua.

Які рослини на розсаду можна сіяти у лютому:

Солодкий перець. Для сходу потрібна температура від 25 до 30 градусів тепла. Висаджувати у відкритий ґрунт можна не раніше 60-80 днів.

Для сходу потрібна температура від 25 до 30 градусів тепла. Висаджувати у відкритий ґрунт можна не раніше 60-80 днів. Баклажани. Можете сіяти разом із перцем, бо культурі потрібні такі ж температурні показники. Готова до посадки через 10-14 днів.

Можете сіяти разом із перцем, бо культурі потрібні такі ж температурні показники. Готова до посадки через 10-14 днів. Селера. Розсада сходить 70-80 день, тому зручно сіяти її до 20-х чисел лютого.

Розсада сходить 70-80 день, тому зручно сіяти її до 20-х чисел лютого. Зелена цибуля. Постарайтеся виростити її до перших чисел березня, щоб рослина була стійка до заморозків. На 60 день можна поміщати у ґрунт.

Постарайтеся виростити її до перших чисел березня, щоб рослина була стійка до заморозків. На 60 день можна поміщати у ґрунт. Картопля. Елітні сорти сіють наприкінці зими (остання декада лютого). Попередньо проростіть насіння, а за 25 днів пересадіть саджанці. Забезпечте культурі гарне світло і до +24 градусів.

Елітні сорти сіють наприкінці зими (остання декада лютого). Попередньо проростіть насіння, а за 25 днів пересадіть саджанці. Забезпечте культурі гарне світло і до +24 градусів. Томати ранніх сортів. Період висіву в ґрунт — 20-те числа лютого. Чим густіше сієте, тим краще.

Сіяти рослини потрібно в попередньо підготовлений ґрунт. Для цього залиште його в опалювальному приміщенні, щоб ґрунт прогрівся. Не зайвою буде обробка насіння протигрибковим розчином.

Як раніше писав "Телеграф", ємність для розсади можна зробити самому. Підійдуть пляшки, упаковки, газети та інші підручні засоби.