Землю накриє потужна та затяжна магнітна буря: названі небезпечні дати у лютому

Ця магнітна буря стане останньою у лютому

Упродовж лютого очікується кілька затяжних магнітних бур. Одна з них вже підходить до завершення, а друга очікується ближче до кінця місяця. Вона накриє Землю на три дні.

Про це повідомляється на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Так, згідно з прогнозами, на другу і затяжну магнітну бурю цього місяця варто очікувати з 19 по 21 лютого. Цими днями ступінь сонячної (геомагнітної) активності дорівнюватиме К-індексу 4, що свідчить про те, що ця буря буде потужною.

Зазначимо, що перша затяжна буря почалася 7 лютого і має тривати чотири дні. В решту днів поточного місяця буде спокійніше. У прогнозі зазначено, що здебільшого очікується низька штормова активність (К-індекс 2 або К-індекс 3).

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