Трендові джинси 2023, які захочуть собі всі: що за модель і з чим носити (фото)

Варіантів — безліч, ви не пошкодуєте про такий вдалий вибір

Обтислі джинси — вже не в моді. Цьогоріч у топах — моделі, які не прилягають до тіла занадто щільно і дають вам спокійно вдихнути. Словом, прощавайте, скіні!

Модні дизайнери вже мають, що запропонувати натомість. У 2023-му на піку будуть мішкуваті джинси з низькою посадкою, які легко буде поєднувати з різним верхом, передає NV.

Шкіряний ремінь і блейзер, строгий жакет або ж костюмний жилет надаватимуть мішкуватому образу трохи структурності. Ефективний контраст вийде і якщо поєднати мішкуваті джинси з білою майкою чи обтислим топом, кажуть експерти-стилісти.

Ви можете обрати широкі мішкуваті або прямі джинси з низькою посадкою, модель оверсайз із заниженою талією чи розкльошеними штанинами, карго з кишенями, а також вільні джинси в чорному чи білому кольорі, які виглядають цікавіше у порівнянні зі звичними блакитними.

Навесні, щойно прийде тепло, трендові джинси варто буде доповнити стильними лоферами чи елегантними балетками, які знову в моді. А от туфлі-човники та улюблений твідовий жакет француженок зробить ваш образ з мішкуватим денімом більш формальним.

Варто звернути увагу на те, що джинси з низькою посадкою мішкуватого силуету — це тенденція, яка не тільки прикрасила подіуми під час презентації колекцій весна-літо 2023 (у Missoni, Isabel Marant, Vaquera, MSGM, Molly Goddard та багатьох інших), але й яку вже активно демонструють на собі інфлюенсери.

Пам’ятайте, що укорочені моделі виглядають невимушено і будуть ідеальним варіантом для демонстрації взуття. Тоді як силует палаццо щільно облягає стегна із вільними, широкими штанинами, розкльошеними від талії.

Раніше ми розповідали, з чим носити укорочені джинси, щоб не виглядати як карлик. Кількома дійсно чудовими варіантами поділився стиліст.