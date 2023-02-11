Як вивести плями з полинялого одягу: топ порад для різних тканин і кольорів

Деякі речі легко піддаються "реанімації", інші ж врятувати практично неможливо

Якщо ви випадково закинули у барабан не ту річ, а в підсумку споглядаєте сумну картину у вигляді жахливих плям на інших речах, не панікуйте — все можна виправити. Точніше, майже все, бо насправді бувають випадки, коли всі методи "реанімації" безсилі.

Як вивести плями від іншого одягу, розповідає профільний сайт "Стірочка". Варто відразу наголосити, що головне у цій справі — оперативність. Полинялі речі не можна сушити і тим більше прасувати — так ви тільки закріпите фарбу від іншого одягу.

Вважається, що найлегше вивести полинялі плями з бавовни, адже вона витримує вплив високих температур і навіть кип’ятіння. А от синтетику (наприклад, нейлон) реанімувати часом буває просто неможливо.

Як вивести плями від іншого одягу на білих речах

Одразу виперіть цю річ ще раз з додаванням відбілювача і в гарячій воді (температура води повинна бути не менш як 60 ℃). До речі, відбілювач краще використовувати той, у якому є кисень, бо засоби з хлором можуть сильно пошкодити і сам одяг, і пральну машину.

Другий варіант: полинялу річ помістіть у каструлю, додайте засіб для виведення плям, порошок і звичайне господарське мило, натерте на терці + воду. Кип’ятіть цю пекельну суміш 2-3 години, а потім прополосніть у холодній воді. Та пам’ятайте, що з цим методом треба бути вкрай обережними, адже далеко не всі речі витримують кип’ятіння.

Ще одним засобом, який врятує білу річ від плям з іншого одягу, є 6% перекис водню. На 5 л води потрібно 20 мл перекису. У цьому розчині річ варто прокип’ятити протягом 30 хв.

Як вивести плями від іншого одягу за допомогою нашатирного спирту та соди

До 5 л води додайте 1 ст.л. нашатирю. Опустіть проблемну річ у розчин, доведіть до кипіння і гарненько прополосніть. Майте на увазі, що довго кип’ятити одяг у нашатирному спирті не можна — так ви тільки зіпсуєте річ, а не доб’єтеся більшого ефекту.

Ще одним дієвим засобом вважається сода. Але вона підійде лише для слабко забарвлених речей. Щоб прибрати плями від іншого одягу, 4-5 ст. л. соди розчиніть у 5 л теплої води й замочіть полинялий одяг на 4-6 годин. Потім гарно прополощіть у чистій воді.

Чим вивести полинялі плями на кольорових речах

Виварювати кольорові речі не можна! Запам'ятайте це раз і назавжди. Найперше, що треба зробити — ще раз відправити річ у прання. Тільки у цьому випадку варто брати відбілювач, який підходить для кольорових речей, щоб не зробити ще гірше. Можна також спробувати замочити річ на декілька годин у гарячій воді із засобом для виведення плям.

Якщо повторне прання не допомогло, то спробуйте метод замочування у воді з нашатирним спиртом: у 5 л теплої води додайте 100 мл нашатирного спирту й замочіть річ на 1 годину. Після цього ретельно прополощіть або ще раз виперіть річ.

Якщо річ не сильно полиняла

Для цього випадку існує окремий метод: візьміть у рівних пропорціях крохмаль, сіль, лимонну кислоту і натерте господарське мило. Додайте трохи води, щоб з усіх змішаних інгредієнтів вийшла рідка каша, та нанесіть її на забарвлені ділянки з виворітного боку. Залиште цей засіб на 10-12 годин (краще — на ніч), а потім гарненько виперіть.

Як врятувати полинялі джинси

Насправді — ніяк. На жаль… Полинялі джинси – це справжня проблема, адже через особливу структуру плетіння джинсової тканини це практично не можливо. Прати їх кілька разів поспіль — не варіант, як і користуватися засобами для виведення плям і тим більше — відбілювачами. Такі дії тільки погіршать ситуацію.

Єдиним правильним рішенням при такій халепі є лише перефарбування. Пофарбувати джинси можна за допомогою спеціальної фарби чи навіть звичайної синьки. А оцет, сода чи відбілювач потім допоможуть зробити їх на кілька тонів світліше, якщо потрібно.

Раніше ми розповідали, як вивести плями від кави. Це один із найгірших видів забруднень, але впоратися з ним допоможуть кілька "народних методів", якими поділилися вправні господині.