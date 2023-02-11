Іменини Пелагеї у 2023 році: усі дні, коли Палажка святкує День ангела

Мало хто знає, яке гарне значення імені Пелагея

Ім’я Пелагея на сьогоднішній день зустрічається дуже рідко, але від цього не стає менш красивим та давнім. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Пелагеї протягом року.

Значення імені Пелагея

Ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "морська" або "відкрите море". Воно використовувалося як епітет богині кохання та краси Афродіти, народженої в морській піні.

Зустрічаються такі форми імені Пелагея як Палажка, Палага, Палагна, Пелага, Поля, Поліна.

Вважається, що носії імені Пелагея цілеспрямовані, самостійні, розважливі, але часто мають складний характер, не прощають образ і схильні до меркантильності.

Коли День ангела Пелагії?

Носії імені Пелагея відзначають іменини вісім разів на рік за церковним православним календарем.

Перелічимо головні з них:

12 лютого , — блаженна Пелагія Дівєєвська;

, — блаженна Пелагія Дівєєвська; 17 травня, 20 жовтня — свята мучениця Пелагія Тарсійська;

— свята мучениця Пелагія Тарсійська; 21 жовтня, — мучениця Пелагія Антіохійська.

Крім того, менш важливі іменини Пелагеї святкують ще 5 квітня, 26 червня, 30 червня, 3 листопада.

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