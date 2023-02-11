Найкращі ідеї манікюру на День Святого Валентина: обираємо собі до душі (фото)

Обирати точно є з чого!

День Святого Валентина усе ближче — вже цього вівторка, 14 лютого, мільйони пар по всьому світу відзначатимуть День закоханих. А щоб свято вдалося, рекомендуємо заздалегідь подумати про подарунок для свого коханого, підібрати крутий образ для особливого побачення та зробити відповідний манікюр. Адже ідеальним у цей день має бути все!

"Телеграф" зібрав для вас найкрутіші варіанти манікюру на День Святого Валентина. У нашій добірці ви знайдете різні варіанти кольорів та візерунків, які матимуть гарний вигляд і на коротких, і на довгих нігтях. Словом, вибрати точно є з чого!

Манікюр у стилі "Love"

До цього свята найбільше підходять червоні та рожеві кольори і, звісно ж, серденька. Їх можна по-різному поєднувати між собою, робити узор на одному пальці чи відразу на декількох, трохи змінюючи форму серця, розмір і навіть його колір. Вийде дуже прикольно!

Вічна класика

Якщо ж ви прибічниця класичного манікюру, радимо зупинитися на нюдових відтінках з додаванням тонких ліній або плавних переходів. Також неймовірно виглядатимуть на нігтях класичні червоні, рожеві, молочні відтінки, а ще можете спробувати трендовий леопард. Це буде щось з чимось!

Раніше ми розповідали про кольори лаку для нігтів, з якими ваші руки виглядатимуть молодшими. У цій нашій добірці ви обов’язково знайдете щось собі до смаку.