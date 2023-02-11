Коли сіяти насіння перцю на розсаду у 2023 році: сприятливі дати

Сіяти насіння перцю в цьому році можна раніше

Досвідчені дачники не чекають весни, а починають працювати ще взимку. Перець — одна з тих рослин, які слід обов’язково сіяти на розсаду в лютому-місяці.

Городники часто звіряються з місячним календарем, оскільки помічено, що фази Місяця впливають на рослини, пише "Земляк". Приміром, на Місяць, що росте, процеси росту рослин здійснюються краще, а при Місяці, що спадає, — гальмуються.

Сприятливі дні для сіяння перцю на розсаду у 2023 році

Лютий – 7,8,12,13,21

– 7,8,12,13,21 Березень — 5,6,7,15,20,21,24,25

— 5,6,7,15,20,21,24,25 Квітень – 3,4,8,9,15,17,18

– 3,4,8,9,15,17,18 Травень — 1,2,15,27,28

Також додамо, що ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду можна купити в магазині або зробити своїми руками.

Як зробити ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду

Беремо перегній, садову землю та пісок (3:3:4). Земля для розсади не повинна мати грудочок, але повинна бути стерильною (прожарити 45 хвилин у духовці, або кілька хвилин у мікрохвильовій печі). Значно покращать якість ґрунту і зроблять його легшим і водо- та повітропроникним — перліт та вермікуліт.

Раніше ми розповідали, з яких підручних матеріалів можна зробити чудову ємність на розсаду. Підійдуть пляшки, старі упаковки і навіть газети.