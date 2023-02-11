Коли сіяти насіння перцю на розсаду у 2023 році: сприятливі дати
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Сіяти насіння перцю в цьому році можна раніше
Досвідчені дачники не чекають весни, а починають працювати ще взимку. Перець — одна з тих рослин, які слід обов’язково сіяти на розсаду в лютому-місяці.
Городники часто звіряються з місячним календарем, оскільки помічено, що фази Місяця впливають на рослини, пише "Земляк". Приміром, на Місяць, що росте, процеси росту рослин здійснюються краще, а при Місяці, що спадає, — гальмуються.
Сприятливі дні для сіяння перцю на розсаду у 2023 році
- Лютий – 7,8,12,13,21
- Березень — 5,6,7,15,20,21,24,25
- Квітень – 3,4,8,9,15,17,18
- Травень — 1,2,15,27,28
Також додамо, що ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду можна купити в магазині або зробити своїми руками.
Як зробити ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду
Беремо перегній, садову землю та пісок (3:3:4). Земля для розсади не повинна мати грудочок, але повинна бути стерильною (прожарити 45 хвилин у духовці, або кілька хвилин у мікрохвильовій печі). Значно покращать якість ґрунту і зроблять його легшим і водо- та повітропроникним — перліт та вермікуліт.
Раніше ми розповідали, з яких підручних матеріалів можна зробити чудову ємність на розсаду. Підійдуть пляшки, старі упаковки і навіть газети.