Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Рибам пощастить у грошах, а Левам доведеться попрощатися з минулим

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

У середині лютого 2023 року багато хто зможе помітно покращити своє фінансове становище, тоді як на інших чекають ризиковані ситуації та зміни.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 лютого 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта віщує мало приємного — найближчими днями можуть виникнути сварки та суперечки на рівному місці, також є ризик необдуманих і нерозумних вчинків. Краще поки що утриматися від поїздок.

Телець — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Близнюки — Паж мечів

На тижні Вам може бути складно порозумітися з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Рак — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, проте це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, тиждень може принести малоприємні сюрпризи.

Лев — Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона пророкує "смерть" чогось старого у Вашому житті або пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Діва — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Терези — Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика здійсненого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Скорпіон — Імператор

Найближчий тиждень принесе Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчим часом удача буде на Вашій стороні.

Стрілець — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. На тижні Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Козоріг — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Водолій — Четвірка пентаклів

Ця карта є Владикою земної влади, і вона рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як Вам хочеться. Особливо можливі зрушення у фінансових справах.

Риби — Король пентаклів

Найближчого тижня Вам дуже везтиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у 2023 році.