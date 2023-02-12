Як пластикова пляшка допоможе впоратися із вогкістю в будинку: хитрий трюк

Проста хитрість, яка позбавить вас зайвої вологості

Вогкість у будинку – це не просто неприємна проблема. Це може навіть нашкодити вашому здоров’ю та самопочуттю. Більш того, "забивши" на вогкість на початку, вона може перетворитися на плісняву, з якою не так просто впоратися. Щоб уникнути таких проблем, вам потрібні будуть пластикова пляшка та сіль.

Так, ми не жартуємо, жодних спеціальних засобів чи техніки купувати не потрібно. А зробивши поглинач вологи своїми руками, можна значно заощадити, пише santeplus.

Як зменшити вологість у будинку

Вам знадобиться пластикова пляшка та трохи солі:

Наповніть пляшку наполовину сіллю. Закрийте пляшку і поставте в морозилку на кілька годин, доки сіль не затвердіє; Після цього дістаньте пляшку з морозилки, зніміть кришку і поставте пляшку в саму вологу кімнату будинку.

Сіль дуже ефективно поглинає вологу і, таким чином, знижує рівень вологості у приміщенні. Такий природний осушувач залишатиметься ефективним приблизно протягом місяця, після чого вам потрібно буде поповнити запаси солі.

Зверніть увагу, що для цього трюку бажано використовувати йодовану сіль, щоб не пошкодити пляшку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести плісняву з герметика у ванній кімнаті. В цьому випадку вам потрібний один популярний апарат, який легко придбати у будь-якій аптеці.