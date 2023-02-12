Буде пахнути після кожного зливу: напрочуд дешевий трюк, що дарує приємний аромат і чистоту унітазу

Унітаз пахнутиме і сяятиме чистотою завдяки одному дешевому трюку

Всі ми хочемо чистоти та затишку у своїй ванній кімнаті. Однак не всім вдається досягти ідеального результату, а якщо і вдається, то силами дорогих миючих засобів та ароматизаторів.

Для того, щоб забезпечити чистоту у ванній кімнаті, в першу чергу ми дбаємо про чистоту унітаза — саме він є джерелом неприємного запаху. Щоб забути про недешеві покупні "пахучки", які кріпляться на обідок унітаза, достатньо скористатися одним простим способом. Для нього нам знадобиться велика упаковка найдешевшого рідкого мила та пластикова пляшка, пише cpykami.

Як приготувати "пахучку" для унітаза своїми руками

Робимо у нижній частині упаковки мила невеликий отвір за допомогою канцелярського ножа. Ставимо пляшку у зливний бак. Під час змиву невелика кількість мила потраплятиме у воду, створюючи ароматну піну. Крім того, буде і дезінфікуючий ефект.

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