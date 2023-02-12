Це не пластмаса: у яких горщиках краще вирощувати розсаду

Вибір горщика для розсади дуже важливий

Поки що не настав сезон робіт на городі, але досвідчені дачники вже усі в клопотах. Вирощування розсади вимагає кропітких зусиль і важливо врахувати всі нюанси, щоб отримати бажаний результат. Один із важливих моментів – вибір горщика.

Багато хто звик сіяти рослини на розсаду в пластмасову тару, але це не найкращий варіант. Краще зупинитися на торф’яних горщиках для розсади, на що є три конкретні причини, пише ukr.media.

По-перше, вашим рослинам не доведеться "переїжджати". Перевага торф’яної тари в тому, що її можна висадити в землю разом із розсадою. Це суттєво заощадить час, а що ще важливіше – мінімізується ризик пошкодження коріння при "переселенні" в лунку.

По-друге, екологічність – унікальна властивість торфових горщиків для розсади. Так ви точно збережете рослину та ґрунт у первозданному вигляді.

По-третє, зверніть увагу на структуру торф’яних ємностей для розсади. Пористість – величезний плюс, завдяки якому рослини зможуть вільно "дихати" та випускати зайву вологу. Відповідно це зменшує ризик загнивання та вогкості, якщо ви перестараєтеся з поливом.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння перед посадкою розсади необхідно замочити. Так рослини швидше проростуть і будуть міцнішими.