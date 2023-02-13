Теплий салат із буряка, який у 100 разів смачніший за вінегрет: неочікувано простий рецепт

Базовий варіант смачного салату, до якого можна додавати складові на власний розсуд

Зі звичайного буряка можна приготувати багато смачних страв. Він прекрасно поєднується із волоськими горіхами, цибулею, картоплею, морквою, зеленню, чорносливом та солоним сиром. Тому, окрім традиційного вінегрету, можна зробити й щось більш особливе. До прикладу, теплий салат, який буде в рази смачнішим.

Крутим рецептом такого незвичайного салату з буряком ділиться сайт Ukr.Media. Вказується, що вам не знадобиться нічого особливого — всі необхідні складники, найімовірніше, вже є у вас вдома. А от

Інгредієнти:

400 г вареного буряка

250 г цибулі

2 зуб. часник

1 ст.л. оливкової олії

2 варених круто яйця

сіль, перець

свіжа зелень

Приготування:

Чистимо і нарізаємо цибулю на чверть кільця. Обсмажуємо її на сковороді з розігрітою олією до золотистого кольору. Тоді — до вже підсмаженої цибулі — додаємо подрібнений часник. Далі на черзі буряк: відварений овоч чистять і натирають на дрібній тертці. Після цього його додають до цибулі — прямо у сковорідку. На цьому етапі нам потрібно усе підсолити й поперчити. Тушкуємо і помішуємо все протягом 5 хв. Тепер беремося за яйця: круто відварені яйця натираємо на середній тертці. Змішуємо їх з вмістом сковорідки й присипаємо все вашою улюбленою зеленню. До речі, раніше ми писали, яку популярну зелень не варто додавати до салатів, адже вона може суттєво зіпсувати смак навіть найкращої страви.

Такий теплий салат містить чимало вітамінів і білків, а зелень додасть йому не тільки смаку, а й приємного аромату. Відмінно підійде, наприклад, базилік.

Зауважимо, що цей рецепт — базовий. У нього можна додавати абсолютно різні інгредієнти: волоські горіхи, лимонний сік з невеликою кількістю пекучого перцю, які додадуть пікантності, або ж варену курку чи сир фета. Варіантів насправді безліч — все залежить тільки від ваших уподобань.

Раніше ми розповідали, як зварити буряк буквально за 10-15 хв. Цей лайфхак допоможе зекономити купу часу, а смак вареного буряка буде точно таким же, як і при довгому його варінні.