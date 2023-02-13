Як розігріти їжу, якщо немає світла: простий спосіб зі свічками

Корисний лайфхак на випадок блекауту

Якщо у вас замість газової електроплита, а відключення електроенергії відбувається все частіше і частіше, варто скористатися одним простим способом розігріти їжу. Вам не знадобиться туристичний примус та газовий до нього балон. Достатньо буде і одних свічок, які можна зробити і своїми руками.

Звичайно, нагрівати їжу на свічках — досить не швидкий процес, проте це єдине рішення, коли їсти хочеться, а інших варіантів немає. До того ж вони можуть і трохи освітлити приміщення, пише sud.ua.

Як зробити "плиту" зі звичайних свічок

Візьміть каструлю із низькими стінами. Поставте декілька свічок. Чим більше, тим краще та швидше прогріється страва. На дно каструлі поставте запалені свічки, зверху покладіть грати для гриля. Поставте миску або іншу металеву ємність, в якій ви розігріватимете їжу. Зачекайте, доки вода або страва розігріються.

Раніше "Телеграф" писав, як зарядити смартфон, якщо немає електроенергії. Достатньо знати про альтернативні способи заряджання мобільного телефону без використання світла.