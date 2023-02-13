Як розігріти їжу, якщо немає світла: простий спосіб зі свічками
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Корисний лайфхак на випадок блекауту
Якщо у вас замість газової електроплита, а відключення електроенергії відбувається все частіше і частіше, варто скористатися одним простим способом розігріти їжу. Вам не знадобиться туристичний примус та газовий до нього балон. Достатньо буде і одних свічок, які можна зробити і своїми руками.
Звичайно, нагрівати їжу на свічках — досить не швидкий процес, проте це єдине рішення, коли їсти хочеться, а інших варіантів немає. До того ж вони можуть і трохи освітлити приміщення, пише sud.ua.
Як зробити "плиту" зі звичайних свічок
- Візьміть каструлю із низькими стінами.
- Поставте декілька свічок. Чим більше, тим краще та швидше прогріється страва.
- На дно каструлі поставте запалені свічки, зверху покладіть грати для гриля. Поставте миску або іншу металеву ємність, в якій ви розігріватимете їжу.
- Зачекайте, доки вода або страва розігріються.
Раніше "Телеграф" писав, як зарядити смартфон, якщо немає електроенергії. Достатньо знати про альтернативні способи заряджання мобільного телефону без використання світла.