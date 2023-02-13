Найпопулярніша у світі спеція врятує дім від вологи і плісняви взимку

Це один із найпростіших способів позбутися конденсату

У холодну пору року багато людей починають помічати, що їхні вікна наче "плачуть": на склі постійно збирається волога, від якої з часом у кімнаті можуть почати розвиватися грибки. Ці крапельки води на вікнах — звичайний конденсат, який виникає через перепади температури у домі та на вулиці. І позбутися його надзвичайно просто — існує чимало перевірених методів, які вам із цим допоможуть.

Серед цілої купи порад щодо того, який із підручних засобів краще бореться з цією проблемою, слід виділити лайфхак з використанням найпопулярнішої спеції у світі. Про що мова і як це працює, розповідає видання express.

Для боротьби з підступним конденсатом вам знадобиться всього один доступний продукт, який стовідсотково знайдеться на вашій кухні — сіль. А от методів її застосування є декілька: можна поставити біля вікна тарілку з сіллю, яка вбиратиме в себе зайву вологу, а можна зробити своєрідний домашній "осушувач" з солі чи іншого продукту, який поглинатиме вологу ще ефективніше (згодиться, наприклад, наповнювач для котячого туалету — з нього теж вийде відмінний "вбивця конденсату"). Щоб зробити такий бюджетний "осушувач", просто візьміть велику пластикову ємність і насипте в неї якомога більше солі — чим більше її буде, тим кращим буде ефект.

При цьому, якщо через кілька днів ви помітили, що сіль затверділа, не поспішайте її викидати. Досвідчені господині кажуть, що відправивши її ненадовго у мікрохвильовку, властивості цієї супер-спеції знову проявляться на всі сто.

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