"Сюрприз" на День закоханих: на Землю рухаються кілька магнітних бур

Магнітна буря накриє Землю на цілу добу з 14 по 15 лютого

Завтра, 14 лютого, на День закоханих Землю можуть накрити одразу кілька магнітних бур. За своєю потужністю активність на Сонці відрізнятиметься від тієї, що відбудеться 19-21 лютого.

Про це повідомляють на сайті відстеження космічної погоди Spaceweather. За даними, магнітна буря триватиме з 14 по 15 лютого.

Так, 14 лютого очікується магнітна буря категорії G1 потужністю 2 бали за 9-бальною шкалою. Така буря вважається слабкою за К-index, але закоханим варто бути на чеку — магнітних бур може бути кілька. Все через те, що до Землі мчать кілька корональних викидів маси, які були викинуті Сонцем під час потужного спалаху класу Х та внаслідок виверження магнітної нитки. Дві ці події відбулися 11 лютого.

Крім того, якщо ви перебуваєте в арктичних регіонах, то на вас може чекати приємний сюрприз. У День усіх закоханих 14 лютого можна побачити в небі північне сяйво, яке є реакцією магнітосфери планети у відповідь на заряджені частинки сонячного вітру.

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