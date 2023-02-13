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Який солодкий компонент допоможе проростити якісне насіння: важливий момент

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цукор допоможе проростити якісне насіння
Цукор допоможе проростити якісне насіння. Фото koliot

Таке насіння дасть найкращі сходи на грядці

Перш ніж садити насіння на грядці, їм потрібно дати прорости. Пророщування насіння – необхідний процес, який починається з їх замочування та зливання води.

Рецептів розчинів, у яких слід замочувати насіння, є безліч, але найефективніший розчин виходить із цукру. Про це пише "Земляк".

"Солодкий" рецепт розчину для проростання насіння

Щоб відібрати життєздатне насіння для розсади на грядці, необхідно розчинити 20 г цукру в 100 мл води при температурі плюс 20°C. Для того, щоб запобігти випаровуванню води, варто накрити серветку з насінням кришкою – краще скляною. Тільки пророщене насіння в цей спосіб зможе дати кращі сходи на грядці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння потрібно обов’язково замочувати перед посадкою, а яке – зовсім не обов’язково.

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#Насіння #Город