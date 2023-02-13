Який солодкий компонент допоможе проростити якісне насіння: важливий момент

Таке насіння дасть найкращі сходи на грядці

Перш ніж садити насіння на грядці, їм потрібно дати прорости. Пророщування насіння – необхідний процес, який починається з їх замочування та зливання води.

Рецептів розчинів, у яких слід замочувати насіння, є безліч, але найефективніший розчин виходить із цукру. Про це пише "Земляк".

"Солодкий" рецепт розчину для проростання насіння

Щоб відібрати життєздатне насіння для розсади на грядці, необхідно розчинити 20 г цукру в 100 мл води при температурі плюс 20°C. Для того, щоб запобігти випаровуванню води, варто накрити серветку з насінням кришкою – краще скляною. Тільки пророщене насіння в цей спосіб зможе дати кращі сходи на грядці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння потрібно обов’язково замочувати перед посадкою, а яке – зовсім не обов’язково.