Як позбутися сольових плям на взутті: необхідні засоби є у кожного

Як видалити сольові плями з взуття

Зимою дороги та тротуари часто покриваються кіркою льоду, яку комунальники часто намагаються прибрати за допомогою використання солі. Хоча цей метод дозволяє запобігти ковзанню, проте через це на взутті часто з’являються білі плями, які складно вивести, якщо не знати деяких хитрощів.

Як йдеться у матеріалі УНІАН, сольові плями мають властивість з’являтися на будь-якому взутті незалежно від матеріалу, з якого він виготовлений.

При цьому найкращим засобом проти появи сольових плям є спеціальні засоби захисту, які треба нанести на взуття до того, як виходити на вулицю. Однак тут варто ознайомитися з інструкцією, оскільки засоби для шкіри не підійдуть для замші та навпаки.

Шкіряне взуття

Є кілька способів прибрати сольові плями зі шкіряного взуття. Наприклад, можна помити їх у теплій воді з невеликою кількістю господарського мила і дати їм висохнути, обгорнувши паперовими рушниками або серветками. При цьому важливо не ставити взуття біля джерел тепла, на зразок радіаторів або обігрівачів, оскільки це може пошкодити його.

Другий спосіб полягає в тому, щоб прибрати сольові плями оцтовим розчином. Для цього треба розвести оцет з водою у співвідношенні 1 до 2 і протерти взуття, коли воно висохне, необхідно також обробити його кремом для взуття.

До речі, замість оцтового розчину можна використовувати нашатир.

Ще одним варіантом є використання суміші риб’ячого жиру та касторової олії. Для цього треба взяти три частини жиру на одну частину олії та підігріти їх у водяній бані до однорідного стану. Коли суміш трохи охолоне, її варто нанести на сольові плями.

Замшеве взуття

Тут все дещо складніше, оскільки замша дуже примхливий матеріал. Перед чищенням зазвичай рекомендується обробити взуття парою та розчесати щіточкою.

Перед використанням будь-якого з таких способів варто випробувати його на непомітній ділянці, щоб переконатися, що матеріал не буде зіпсований.

Якщо у матеріалу стійкий колір, можна спробувати вивести плями розчином нашатирного спирту (10%).

Крім того, можна використовувати мильний розчин, яким треба обробити місця забруднення, а коли взуття просохне, необхідно ретельно розчесати ворс.

Менш ризикованим способом є використання манної крупи, яку треба насипати на місце забруднення, почекати поки сіль убереться і потім почистити взуття щіткою.

Альтернативою може бути лимон або картопля, якими варто натерти місце забруднення, після чого дати взуттю висохнути і розчесати ворс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як захистити взуття від промокання за допомогою підручних засобів.