Романтична вечеря на двох у День Святого Валентина: чим здивувати свою половинку

Усі ці страви легко готуються і мають чудовий вигляд

День Святого Валентина — найромантичніше свято року. Цього дня мільйони закоханих пар по всьому світу зізнаються одне одному у коханні і дарують маленькі милі презенти — на знак своїх почуттів. Раніше ми розповідали, що можна подарувати своєму коханому, а також робили добірку чудових подарунків "не за всі гроші" для коханої. Сьогодні ж хочемо запропонувати вам кілька ідей для створення романтичної вечері.

Якщо ви вирішили провести День закоханих вдома і приготувати своїй коханій половинці щось особливе, перегляньте добірку "Телеграфа": ми впевнені, що серед цих простих страв ви знайдете щось собі до смаку. До речі, ми спеціально підбирали тільки прості рецепти, які швидко готуються і з якими легко впорається як він, так і вона.

Дуже смачна піца з Неаполя за 10 хвилин

Легкий варіант вечері на двох. Цю піцу навіть не доведеться запікати у духовці — вона готується на сковорідці буквально за 10 хв.

Інгредієнти:

Тісто для піци

Рослинна олія

Соус (томатна паста, часник, оливкова олія)

Моцарела

Базилік

Приготування:

Почнемо з соусу: розігрійте томатну пасту в маленькій каструлі разом із часником та оливковою олією. Тушкуйте кілька хвилин. Далі беремося за начинку: присипаємо борошном робочу поверхню і розділяємо тісто для піци на шматочки розміром з кулак. Розкочуємо їх у формі кола або серденька, товщина листка має бути близько 1 см, а ширина — 10-15 см. Смажимо на попередньо розігрітій з олією сковороді по 1-2 хв з кожного боку — тісто має підрум’янитися. Обсушіть готовий пляцок на паперовому рушнику, змастіть соусом і додайте моцарелу та листя базиліка.

Романтичний салат "Капрезе"

Простий та вишуканий салат з ідеальним поєднанням кольорів та компонентів. Це завжди хороший вибір.

Інгредієнти:

помідори — 2 шт.

базилік, сушений орегано

сир моцарелла — 80 г

оливкова олія — 1 ст. л.

соус песто — 1 ст.л.

Приготування:

Помідори та моцарелу нарізаємо тонкими кільцями — можна навіть спробувати зробити їх у формі сердечок. Викладаємо їх почергово, підсолюємо й присипаємо орегано. Зверху поливаємо оливковою олією й додаємо трішечки соусу песто. Прикрашаємо салат листям базиліка.

Проста мінізакуска з томатів черрі з базиліковим кремом

Покращений варіант традиційної закуски "Помідори з сиром і часником". Вигляд ця страва має неперевершений, та й смак вас порадує. Щодо часнику, то особливо перейматися не варто — його зовсім трішки у страві і вашого романтичного вечора він не зіпсує.

Інгредієнти:

вершковий сир — 200 г

невеликий пучок базиліку

часник — 1-2 зубчики

томати-чері — 250 г

сіль — до смаку

Приготування:

З помідорів обережно зрізаємо верх і маленькою ложечкою акуратно виймаємо серединку томата. Тим часом базилік розтираємо з часником у пюре або ж збиваємо їх у блендері, змішуємо з вершковим сиром і солимо собі до смаку. Обережно начиняємо пусті томати черрі готовим кремом.

Тільки зауважте, що довго тримати цю страву не варто — її подають мало не відразу після приготування. Так буде набагато смачніше!

Яєчня у формі серця

Один із найпростіших варіантів святкової страви на День Св. Валентина. Готується легко, швидко, з мінімальної кількості продуктів.

Інгредієнти (на 2 порції):

яйце — 2 шт.

сосиски — 2 шт.

сіль, перець — до смаку

олія — для смаження

зелень — для прикраси

Приготування:

Розріжте сосиску навпіл, але не до кінця. Сформуйте з неї серце і закріпіть його внизу звичайною зубочисткою. Покладіть на сковорідку з уже розігрітою олією, влийте всередину сердечка яйце і зачекайте, доки цей романтичний шедевр кулінарії досмажиться. Зверху яєчню можна прикрасити зеленню.

Десерт "Банани в шоколаді"

Теж досить простий варіант святкової страви. Головне — обирайте той шоколад, який до вподоби вашій половинці (білий, молочний чи гіркий чорний).

Інгредієнти:

банани — 2 шт.

шоколад — 100 г

смажений арахіс чи інші горішки — 150 г

Приготування:

Кожен банан розрізаємо на три частини і надягаємо на дерев’яні палички або навіть трубочки. Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, а горіхи подрібнюємо, але не зовсім у крихту. Банани на паличках вмочуємо у шоколад, а тоді — в горіхи (або ж просто присипаємо зверху горішками). Кладемо шоколадно-горіхові банани у холодильник, щоб шоколад застиг.

Амурне лавандове печиво

Здавалося б, випічка — це занадто складно і довго… Але це точно не про цей чудовий рецепт смачного та ароматного печива із лавандою. Воно точно сподобається вашому коханому (чи коханій) і ви обоє залюбки поласуєте ним після основних страв.

Інгредієнти:

яйця — 1 шт.

цукор — 2 ст.л.

масло вершкове — 100 г

розпушувач — ½ ч.л.

сіль — дрібка

борошно — 1,5-2 склянки

сушені квіти лаванди — ½ ч.л.

Приготування:

Змішуємо яйце з цукром, сіллю і розпушувачем, додаємо лаванду. Тоді вводимо розм'якшене масло і все гарненько перемішуємо. Додаємо борошно (потроху) і вимішуємо. Формуємо кулю з тіста і ховаємо його у холодильник на 20-30 хв (не морозилку, а саме холодильник!). Потому дістаємо тісто, розкачуємо качалкою корж і вирізаємо сердечка за допомогою спеціальної формочки. Випікається така смакота 20 хв при 180 градусах (деко краще застелити пергаментом).

Раніше ми розповідали, як оригінально відзначити День святого Валентина. У нашій добірці — ідеї побачень на 14 лютого для тих, хто хоче провести День закоханих нестандартно.