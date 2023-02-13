Романтична вечеря на двох у День Святого Валентина: чим здивувати свою половинку
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Усі ці страви легко готуються і мають чудовий вигляд
День Святого Валентина — найромантичніше свято року. Цього дня мільйони закоханих пар по всьому світу зізнаються одне одному у коханні і дарують маленькі милі презенти — на знак своїх почуттів. Раніше ми розповідали, що можна подарувати своєму коханому, а також робили добірку чудових подарунків "не за всі гроші" для коханої. Сьогодні ж хочемо запропонувати вам кілька ідей для створення романтичної вечері.
Якщо ви вирішили провести День закоханих вдома і приготувати своїй коханій половинці щось особливе, перегляньте добірку "Телеграфа": ми впевнені, що серед цих простих страв ви знайдете щось собі до смаку. До речі, ми спеціально підбирали тільки прості рецепти, які швидко готуються і з якими легко впорається як він, так і вона.
Дуже смачна піца з Неаполя за 10 хвилин
Легкий варіант вечері на двох. Цю піцу навіть не доведеться запікати у духовці — вона готується на сковорідці буквально за 10 хв.
Інгредієнти:
- Тісто для піци
- Рослинна олія
- Соус (томатна паста, часник, оливкова олія)
- Моцарела
- Базилік
Приготування:
Почнемо з соусу: розігрійте томатну пасту в маленькій каструлі разом із часником та оливковою олією. Тушкуйте кілька хвилин. Далі беремося за начинку: присипаємо борошном робочу поверхню і розділяємо тісто для піци на шматочки розміром з кулак. Розкочуємо їх у формі кола або серденька, товщина листка має бути близько 1 см, а ширина — 10-15 см. Смажимо на попередньо розігрітій з олією сковороді по 1-2 хв з кожного боку — тісто має підрум’янитися. Обсушіть готовий пляцок на паперовому рушнику, змастіть соусом і додайте моцарелу та листя базиліка.
Романтичний салат "Капрезе"
Простий та вишуканий салат з ідеальним поєднанням кольорів та компонентів. Це завжди хороший вибір.
Інгредієнти:
- помідори — 2 шт.
- базилік, сушений орегано
- сир моцарелла — 80 г
- оливкова олія — 1 ст. л.
- соус песто — 1 ст.л.
Приготування:
Помідори та моцарелу нарізаємо тонкими кільцями — можна навіть спробувати зробити їх у формі сердечок. Викладаємо їх почергово, підсолюємо й присипаємо орегано. Зверху поливаємо оливковою олією й додаємо трішечки соусу песто. Прикрашаємо салат листям базиліка.
Проста мінізакуска з томатів черрі з базиліковим кремом
Покращений варіант традиційної закуски "Помідори з сиром і часником". Вигляд ця страва має неперевершений, та й смак вас порадує. Щодо часнику, то особливо перейматися не варто — його зовсім трішки у страві і вашого романтичного вечора він не зіпсує.
Інгредієнти:
- вершковий сир — 200 г
- невеликий пучок базиліку
- часник — 1-2 зубчики
- томати-чері — 250 г
- сіль — до смаку
Приготування:
З помідорів обережно зрізаємо верх і маленькою ложечкою акуратно виймаємо серединку томата. Тим часом базилік розтираємо з часником у пюре або ж збиваємо їх у блендері, змішуємо з вершковим сиром і солимо собі до смаку. Обережно начиняємо пусті томати черрі готовим кремом.
Тільки зауважте, що довго тримати цю страву не варто — її подають мало не відразу після приготування. Так буде набагато смачніше!
Яєчня у формі серця
Один із найпростіших варіантів святкової страви на День Св. Валентина. Готується легко, швидко, з мінімальної кількості продуктів.
Інгредієнти (на 2 порції):
- яйце — 2 шт.
- сосиски — 2 шт.
- сіль, перець — до смаку
- олія — для смаження
- зелень — для прикраси
Приготування:
Розріжте сосиску навпіл, але не до кінця. Сформуйте з неї серце і закріпіть його внизу звичайною зубочисткою. Покладіть на сковорідку з уже розігрітою олією, влийте всередину сердечка яйце і зачекайте, доки цей романтичний шедевр кулінарії досмажиться. Зверху яєчню можна прикрасити зеленню.
Десерт "Банани в шоколаді"
Теж досить простий варіант святкової страви. Головне — обирайте той шоколад, який до вподоби вашій половинці (білий, молочний чи гіркий чорний).
Інгредієнти:
- банани — 2 шт.
- шоколад — 100 г
- смажений арахіс чи інші горішки — 150 г
Приготування:
Кожен банан розрізаємо на три частини і надягаємо на дерев’яні палички або навіть трубочки. Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, а горіхи подрібнюємо, але не зовсім у крихту. Банани на паличках вмочуємо у шоколад, а тоді — в горіхи (або ж просто присипаємо зверху горішками). Кладемо шоколадно-горіхові банани у холодильник, щоб шоколад застиг.
Амурне лавандове печиво
Здавалося б, випічка — це занадто складно і довго… Але це точно не про цей чудовий рецепт смачного та ароматного печива із лавандою. Воно точно сподобається вашому коханому (чи коханій) і ви обоє залюбки поласуєте ним після основних страв.
Інгредієнти:
- яйця — 1 шт.
- цукор — 2 ст.л.
- масло вершкове — 100 г
- розпушувач — ½ ч.л.
- сіль — дрібка
- борошно — 1,5-2 склянки
- сушені квіти лаванди — ½ ч.л.
Приготування:
Змішуємо яйце з цукром, сіллю і розпушувачем, додаємо лаванду. Тоді вводимо розм'якшене масло і все гарненько перемішуємо. Додаємо борошно (потроху) і вимішуємо. Формуємо кулю з тіста і ховаємо його у холодильник на 20-30 хв (не морозилку, а саме холодильник!). Потому дістаємо тісто, розкачуємо качалкою корж і вирізаємо сердечка за допомогою спеціальної формочки. Випікається така смакота 20 хв при 180 градусах (деко краще застелити пергаментом).
Раніше ми розповідали, як оригінально відзначити День святого Валентина. У нашій добірці — ідеї побачень на 14 лютого для тих, хто хоче провести День закоханих нестандартно.