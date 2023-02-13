Лічильник за електрику: як не заплутатися в зонах та правильно передати показники
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Ці лічильники зустрічаються у величезній кількості варіацій
Щоб українцям не переплачувати за комунальні послуги, необхідно вчасно передавати показники лічильників. Однак деякі з них заслуговують на окрему увагу, оскільки дані на табло можуть бути незрозумілі інтуїтивно.
Зокрема це стосується лічильників за електрику, які можуть бути різних типів, та ще й рахувати інформацію у різних годинних зонах. Допомогти розібратися у цьому допоможе інструкція ДТЕК.
Одні з найпоширеніших лічильників є індукційними. Вони були популярними ще в СРСР і продовжують зустрічатися в будинках і донині.
Їх особливістю є те, що розрахунок споживання здійснюється лише в одній зоні, а дані виводяться на механічний барабан.
При цьому в залежності від типу пристрою на табло може виводитися 5, 6 або навіть 7 цифр. Варто пам’ятати, що при передачі показників записувати варто лише ціле число, без тієї частини, яка відокремлена комою.
Електронні лічильники є більш сучасними пристроями, які можуть рахувати дані в особливих зонах, тобто в період з 7 до 23 годин і з 23 до 7 окремо.
Щоб зняти показники, варто спочатку зрозуміти, як позначаються на табло "денний" та "нічний режими":
- NiK. "День" — "Т11" або "Т1", "ніч" — "Т12" або "Т2";
- GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";
- СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".
Показники треба записувати окремо.
Багато українців уже встановили у свої будинки двозонні лічильники, які дозволяють економити на електроенергії, оскільки за нічним тарифом вона коштує на 50% дешевше. Постачальники також заохочують переходити на них, оскільки вони дають змогу знизити навантаження на мережу в пікові періоди.
Крім того, є і тризонні електролічильники, які рахують споживання, як зрозуміло з назви, у трьох зонах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як знімати показники лічильника за газ і яку цифру необхідно записувати.
Крім того, ми писали про те, як знімати показники лічильника за воду і які нюанси є з ним.