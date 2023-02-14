Як часто потрібно провітрювати, щоб уникнути вогкості та плісняви в будинку: мало хто про це знає

Поради щодо ефективної вентиляції будинку та запобігання утворенню цвілі.

Цвіль – це поширена проблема, від якої страждають багато будинків, особливо в погано провітрюваних будинках з високою вологістю, і з нею не так просто впоратися. На щастя, існують ефективні способи запобігання та "лікування" цієї проблеми.

Суперечки плісняви з’являються і розвиваються в теплому та вологому середовищі, тому хороша регулярна вентиляція допоможе підтримувати в будинку прийнятний рівень вологості, що допоможе уникнути утворення плісняви, пише santeplus. Також регулярні провітрювання допоможуть запобігти утворенню конденсату, який є основним фактором росту плісняви.

Як правильно провітрювати будинок

Головне — відкривати вікна регулярно, а ось частота їхнього відкривання залежить від декількох факторів. Це і розмір приміщення, і рівень вологості та погодні умови зовні.

В ідеалі відкривати вікна потрібно не рідше одного разу на день на кілька хвилин, рано-вранці і досить пізно ввечері, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря і підтримувати достатній рівень вологості. І навіть узимку.

Коли на вулиці хороша погода, сонячна та суха, відчиняйте вікна на довше. Це все допоможе запобігти появі конденсату, а в результаті цвілі.

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