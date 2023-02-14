Таропрогноз на 15 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Деякі нарешті зможуть вирішити наболілу проблему

Середа, 15 лютого, деяким принесе прикрощі та смуток, проте більшості інших навпаки обіцяє удачу та вихід зі складної ситуації.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на п’ятнадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка мечів, перевернута Шістка мечів, Туз кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Середа буде не Вашим днем, чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Перевернута Шістка мечів

15 лютого Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості уникнути неї вже не буде. Згідно з іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в цю середу Вам пощастить, виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе. Крім того, не скупіться на емоції та даруйте тепло близьким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть зустріти своє кохання в 2023 році за картами Таро.