Щоб не були плоскі, як підошва: секрети приготування пишних оладок, як у бабусі

Щоб оладки були пухкими та смачненькими, недостатньо просто змішати усі компоненти

Уже зовсім скоро українці відзначатимуть Масляну. До цього свята традиційно готується багато смачних млинців з різними начинками, причому їх випікають протягом всього тижня. Однак, якщо вам більше до вподоби оладки, можете спокійно готувати їх.

А щоб свято вдалося й оладки потішили вас неперевершеним смаком, ароматом і пишністю, ділимося з вами цим чудовим рецептом. Якщо виконувати все за інструкціями з приготування, оладки ніколи не будуть плоскими, зауважує pixelinform.

Інгредієнти:

500 мл кефіру

500 г борошна

1,5 ст.л. цукру

1/3 ч. л. солі

2/3 ч. л. соди

1 яйце

олія

Приготування:

Найперше, на чому варто наголосити: усі інгредієнти, які ви дістали з холодильника, повинні прогрітися до кімнатної температури. Зі щойно дістаних із холоду компонентів вдалої випічки не вийде.

Збийте яйця з сіллю та цукром. Додайте теплий кефір і добре перемішайте (кефір можна підігріти, але головне, щоб він не закипів). Влийте трохи олії, додайте маленькими порціями борошно і постійно перемішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Після цього додається сода. Її при замішуванні тіста на кисломолочній основі, до речі, можна не гасити оцтом. Тепер гарно перемішайте все і залиште тісто "відпочити" 15-30 хв на столі.

Смажаться такі божественні оладки на попередньо розігрітій з олією сковороді — до появи рум’яної скоринки з кожного боку. Смаколики за цим рецептом завжди пишні та ароматні — прямо, як у бабусі в дитинстві. Вони чудово смакують з маслом, сметаною, натуральним йогуртом, ягодами, медом, варенням та всілякими сиропами.

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