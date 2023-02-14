Двом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють море кохання у 2023 році

На День усіх закоханих розповідаємо про головних улюбленців Амура

У День святого Валентина 14 лютого багато хто замислюється над своїм особистим життям. Самотні роздумують, чи скоро зустрінуть свого партнера, тоді як ті, хто вже у відносинах, задаються питаннями про їхнє майбутнє.

Однак двом знакам Зодіаку не варто перейматися за своє особисте життя у 2023 році, — це Леви і Скорпіони. У всякому разі, саме так обіцяють карти Таро, які випали у любовному розкладі на 2023 рік.

Левам випала Шістка пентаклів

Це карта взаємної підтримки, поступок, рівноваги між "давати" та "брати". 2023 рік у Вас ознаменується підтримкою, ніжністю та сексуальною щедрістю. Ви з партнером розвиватимете Ваші стосунки, насолоджуватиметеся один одним і разом досягатимете цілей.

Скорпіонам випав Король кубків

Вам карти Таро обіцяють період ідилії та романтики у стосунках, відкритість у емоційному плані, розкриття сексуальності. Якщо раніше почуття дещо згасли, 2023 року вони можуть спалахнути знову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.