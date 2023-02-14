Скільки хвилин на день провітрювати будинок взимку: багато хто про це не знає

Провітрювання допомагає знизити вологість та обмежити забруднення повітря у приміщенні.

Якість повітря всередині будинку важлива для хорошого самопочуття всіх людей, що проживають у ньому, але також необхідна, щоб уникнути утворення цвілі на стінах і в шафах. Однак, на жаль, але багато хто не знає, як правильно провітрювати будинок взимку, щоб не марнувати тепло, а також щоб не переборщити і не захворіти. Давайте виправляти це незнання.

Фахівці рекомендують провітрювати будинок протягом 5-10 хвилин у зимові місяці, пише портал santeplus. Ви можете провітрювати один або кілька разів на день, залежно від вашого графіка. Взимку краще провітрювати вранці та ввечері, у період з 8 до 11 години.

Однак, крім цього, є кілька важливих моментів, яких потрібно дотримуватися при провітрюванні. Про них читайте далі.

Як правильно провітрювати будинок взимку

Під час провітрювання вікна мають бути широко відчинені, щоб повітрообмін відбувався швидко, не допускаючи переохолодження будинку.

Також багато хто робить помилку, не знижуючи температуру опалення перед відкриттям вікон. Таким чином, відкриваючи вікна, гаряче повітря виходить із дому. Тому перед провітрюванням краще понизити температуру.

Також важливо, щоб під час провітрювання було закрито двері між кімнатами з різними температурами приміщення. Це запобігатиме появі конденсату в більш прохолодних кімнатах.

Не забувайте обігрівати та провітрювати приміщення, якими ви не користуєтеся. Інакше у холодні місяці зросте ризик появи цвілі.

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