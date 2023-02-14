Скільки хвилин на день провітрювати будинок взимку: багато хто про це не знає
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Провітрювання допомагає знизити вологість та обмежити забруднення повітря у приміщенні.
Якість повітря всередині будинку важлива для хорошого самопочуття всіх людей, що проживають у ньому, але також необхідна, щоб уникнути утворення цвілі на стінах і в шафах. Однак, на жаль, але багато хто не знає, як правильно провітрювати будинок взимку, щоб не марнувати тепло, а також щоб не переборщити і не захворіти. Давайте виправляти це незнання.
Фахівці рекомендують провітрювати будинок протягом 5-10 хвилин у зимові місяці, пише портал santeplus. Ви можете провітрювати один або кілька разів на день, залежно від вашого графіка. Взимку краще провітрювати вранці та ввечері, у період з 8 до 11 години.
Однак, крім цього, є кілька важливих моментів, яких потрібно дотримуватися при провітрюванні. Про них читайте далі.
Як правильно провітрювати будинок взимку
- Під час провітрювання вікна мають бути широко відчинені, щоб повітрообмін відбувався швидко, не допускаючи переохолодження будинку.
- Також багато хто робить помилку, не знижуючи температуру опалення перед відкриттям вікон. Таким чином, відкриваючи вікна, гаряче повітря виходить із дому. Тому перед провітрюванням краще понизити температуру.
- Також важливо, щоб під час провітрювання було закрито двері між кімнатами з різними температурами приміщення. Це запобігатиме появі конденсату в більш прохолодних кімнатах.
- Не забувайте обігрівати та провітрювати приміщення, якими ви не користуєтеся. Інакше у холодні місяці зросте ризик появи цвілі.
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