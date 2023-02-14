Сирний соус, який пасує до всього: рецепт універсальної заправки за 10 хв

На нього потрібно всього три інгредієнти

Якщо ви дуже любите сирний соус, то точно знаєте, що окремо купити саме такий, як вам до вподоби, практично нереально. Тому ми пропонуємо вам спробувати приготувати його самостійно — він, як і смачна універсальна підлива з грибами, пасуватиме до будь-якої страви, а готується з доступних продуктів.

Ідеальним рецептом домашнього сирного соусу, який прикрасить смак макаронів, картоплі фрі, бургерів, лазаньї та інших страв, ділиться shuba. На його приготування піде всього 10 хв.

Інгредієнти:

Сир чедер — 225 г

Крохмаль кукурудзяний — 40 г

Вершковий сир — 300 г

Приготування:

Потріть чеддер на середній тертці. Змішайте сир та кукурудзяний крохмаль у невеликій жаростійкій мисці. Додайте вершковий сир, добре все перемішайте і готуйте у мікрохвильовці на високій потужності 1 хв. Збийте соус і продовжуйте готувати ще 30 сек, тоді ще раз збийте і ставте у мікрохвильовку на стільки часу, доки суміш повністю не розтане і не стане однорідною (це має зайняти близько 2 хв).

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