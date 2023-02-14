Пожовкле листя у розсади: названо причину, через яку це може статися

При догляді за розсадою важливо врахувати низку нюансів

Поки що ще не почалися роботи на дачній ділянці, але вирощування розсади вже стартувало, адже багато культур можна сіяти у лютому. Щоб зусилля не виявилися марними, важливо вибрати правильний ґрунт для розсади. Саме через нього іноді може жовтіти листя.

Пожовкле листя у розсади – велика неприємність, яка ставить під загрозу майбутній урожай. На це є низка причин, одна з яких поганий ґрунт, розповідає видання ukr.media.

Листя у розсади може стати жовтим через неякісний ґрунт для рослин. Не варто купувати торф у неперевірених місцях, інакше є ризик нанести шкоду через гербіциди, якими можуть обробляти ґрунт. Ці речовини можуть виявитися згубними для молодих рослин.

Крім того, досвідчені дачники рекомендують використовувати брикетний торф. Щоб результат точно виправдав працю, варто провернути одну маніпуляцію: перед посадкою пропарити ґрунт.

Звичайно, не варто перебільшувати з поливом культур, щоб рослини не почали гнити. Якщо ж розсада в’яне, то, швидше за все, ви недостатньо її "напоюєте".

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння перед посадкою розсади слід замочити. Просте правило забезпечить вам щедрий урожай.