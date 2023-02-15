Таропрогноз на 16 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Багато хто в четвер зіткнеться з неприємностями

У четвер, 16 лютого, багато хто може втратити самовладання і потрапити в конфлікти, тоді як інші навпаки цього дня намацають точку рівноваги у своєму житті і зможуть набути балансу.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на шістнадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Правосуддя, перевернута Колесниця, Лицар жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. У четвер Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що 16 лютого Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете піти на імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють море кохання у 2023 році.