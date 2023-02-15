Простий і дешевий спосіб, як зробити горщики для розсади: корисний лайфхак

Відмінна альтернатива пластиковим контейнерам або склянкам

І хоч на календарі ще зима, багато дачників та городників вже активно почали готуватися до майбутнього городнього сезону, який традиційно починається з посіву та підготовки розсади. Наприклад у лютому вже цілком можна висаджувати насіння перців. І сьогодні ми хочемо поділитись з вами бюджетним аналогом горщиків для розсади, які можна зробити своїми руками.

Досвідчені городники вже давно не купують пластикові контейнери чи стаканчики, щоб вирощувати розсаду, адже у них у запасі є безліч різних лайфхаків, з чого горщики для цього можна зробити, пише prostoway. Наприклад, бюджетні горщики можна зробити зі старих газет.

Як зробити горщики для розсади з газет

Візьміть непотрібні газети, намотайте їх на пляшку відповідного діаметра та загніть край з одного боку. Для міцності горщиків краще поставити в піддон, щоб вони не обсипалися. А щоб дно горщика трималося добре, його можна ще заклеїти екологічним паперовим скотчем.

Ще один плюс таких горщиків – це їхня екологічність. Вони одноразові і під час висадки у постійний ґрунт їх не потрібно знімати, адже папір розчиниться у землі після першого поливу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння перед посадкою розсади необхідно замочити. Так рослини швидше проростуть і будуть міцнішими.