Простий і дешевий спосіб, як зробити горщики для розсади: корисний лайфхак
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Відмінна альтернатива пластиковим контейнерам або склянкам
І хоч на календарі ще зима, багато дачників та городників вже активно почали готуватися до майбутнього городнього сезону, який традиційно починається з посіву та підготовки розсади. Наприклад у лютому вже цілком можна висаджувати насіння перців. І сьогодні ми хочемо поділитись з вами бюджетним аналогом горщиків для розсади, які можна зробити своїми руками.
Досвідчені городники вже давно не купують пластикові контейнери чи стаканчики, щоб вирощувати розсаду, адже у них у запасі є безліч різних лайфхаків, з чого горщики для цього можна зробити, пише prostoway. Наприклад, бюджетні горщики можна зробити зі старих газет.
Як зробити горщики для розсади з газет
Візьміть непотрібні газети, намотайте їх на пляшку відповідного діаметра та загніть край з одного боку. Для міцності горщиків краще поставити в піддон, щоб вони не обсипалися. А щоб дно горщика трималося добре, його можна ще заклеїти екологічним паперовим скотчем.
Ще один плюс таких горщиків – це їхня екологічність. Вони одноразові і під час висадки у постійний ґрунт їх не потрібно знімати, адже папір розчиниться у землі після першого поливу.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння перед посадкою розсади необхідно замочити. Так рослини швидше проростуть і будуть міцнішими.