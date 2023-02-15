Урожай буде чудовим: хитрощі, як виростити гарну розсаду перцю

Якісне освітлення та помірний полив сприяють гарному зростанню розсади.

Щоб восени отримати щедрий урожай перцю, потрібно до його посадки готується ще із зими, а все тому, що сіяти насіння на розсаду цієї рослини можна і потрібно вже в лютому. А щоб розсада була здоровою та з товстою ніжкою – слід правильно садити насіння.

Досвідчені городники радять вирощувати розсаду самостійно, щоб знати, напевно, який сорт перцю ви саджаєте, пише портал prostoway. Дуже важливо подбати про якісне насіння, ґрунт і догляд.

Як правильно сіяти перець на розсаду

Перед посадкою насіння перцю потрібно попередньо замочити і бажано на добу. Ґрунт, в якому зростатиме розсада, зволожте. Якщо ви висаджуєте насіння в горщики, то достатньо в один класти по 1-2 насіння. Глибина – досить 1 см.

Щоб розсада швидше проросла, можна створити парниковий ефект. Для цього, наприклад, насіння можна накрити харчовою плівкою. Також не забувайте щодня обприскувати розсаду водою, а для освітлення використовуйте фітолампи.

Коли розсада пустить третій лист, зменште кількість поливу та контролюйте, щоб вода не потрапляла на листя.

Раніше ми розповідали, з яких підручних матеріалів можна зробити чудову місткість на розсаду. Погодяться пляшки, старі упаковки і навіть газети.