Таропрогноз на 17 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

На деяких чекає сімейне та матеріальне благополуччя

У п’ятницю, 17 лютого, перенапруга від робочого тижня може дати знати про себе, що ознаменується стресом і неприємними інцидентами в деяких. У той самий час інші навпаки зможуть налагодити своє життя на краще.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на сімнадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Світ, перевернута Двійка пентаклів, перевернутий Туз мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у п’ятницю Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде добрий день для поїздок.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що наприкінці робочого тижня у справах можуть статися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ще сюрпризи може чекати кожен знак Зодіаку за картами Таро до кінця лютого.