Повітря в будинку стане набагато чистішим: прості способи, як швидко помити брудні батареї

Вам знадобляться лише підручні засоби

Батареї — це одне з головних джерел тепла взимку, проте через шар пилу та бруду, які накопичуються всередині, ефективність їх тепловіддачі падає, що значно знижує температуру в будинку. Тому важливо періодично очищати радіатори.

Більш того, брудні батареї випаровують таке ж брудне повітря, пише prostoway. Щоб ви не дихали шкідливими парами, що йдуть з брудної поверхні радіаторів, ділимося з вами чотирма відмінними способами відмити батареї всередині.

Як швидко помити батареї

Якщо усередині батарей у вас немає сильних забруднень, то вам підійде цей спосіб. Візьміть м’яку щітку та обробіть усі поверхні вручну або з використанням пилососу.

У разі сильних забруднень зверніть увагу на такі лайфхаки:

Візьміть лист і чайник з гарячою водою. Деко поставте під батарею, а зверху полийте її тільки закипілою водою. Будьте обережні з окропом. Також окріп можна замінити на пульверизатор з розчином води та мийного засобу. Деко також розмістіть під батареєю, а мийним розчином обробіть кожну секцію і дайте бруду стекти. Потім ще раз промийте чистою водою. Для ще одного лайфхака вам знадобиться мокра тканина, фен чи пароочисник. Закріпіть тканину на стіні за батареєю і направте струмінь гарячого повітря на неї. Пил із батарей підніметься і осяде на вологій тканині.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.