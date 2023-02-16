Рус

Повітря в будинку стане набагато чистішим: прості способи, як швидко помити брудні батареї

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як швидко помити батареї всередині
Як швидко помити батареї всередині. Фото pexels.com

Вам знадобляться лише підручні засоби

Батареї — це одне з головних джерел тепла взимку, проте через шар пилу та бруду, які накопичуються всередині, ефективність їх тепловіддачі падає, що значно знижує температуру в будинку. Тому важливо періодично очищати радіатори.

Більш того, брудні батареї випаровують таке ж брудне повітря, пише prostoway. Щоб ви не дихали шкідливими парами, що йдуть з брудної поверхні радіаторів, ділимося з вами чотирма відмінними способами відмити батареї всередині.

Як швидко помити батареї

Якщо усередині батарей у вас немає сильних забруднень, то вам підійде цей спосіб. Візьміть м’яку щітку та обробіть усі поверхні вручну або з використанням пилососу.

У разі сильних забруднень зверніть увагу на такі лайфхаки:

  1. Візьміть лист і чайник з гарячою водою. Деко поставте під батарею, а зверху полийте її тільки закипілою водою. Будьте обережні з окропом.
  2. Також окріп можна замінити на пульверизатор з розчином води та мийного засобу. Деко також розмістіть під батареєю, а мийним розчином обробіть кожну секцію і дайте бруду стекти. Потім ще раз промийте чистою водою.
  3. Для ще одного лайфхака вам знадобиться мокра тканина, фен чи пароочисник. Закріпіть тканину на стіні за батареєю і направте струмінь гарячого повітря на неї. Пил із батарей підніметься і осяде на вологій тканині.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.

Теги:
#Прибирання #Батарея #Лайфхак